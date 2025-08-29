Începând de vineri, Ursula von der Leyen va călători în Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România, informează ANSA (Italia).

Vizita sa va sublinia sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocările legate de partajarea frontierelor cu Rusia sau Belarus. În cursul vizitelor sale, președinta UE va discuta despre securitatea și apărarea europeană cu lideri guvernamentali și oficiali militari.

Vineri, von der Leyen va sosi la Riga, unde se va întâlni cu prim-ministrul leton, Evika Salina. Cei doi vor vizita o instalație de producție de drone care a primit sprijin din partea UE prin programul NextGenerationEU, iar mai târziu, în cursul zilei va fi la Helsinki, unde se va întâlni cu prim-ministrul finlandez, Petteri Orpo. Președintele și prim-ministrul vor discuta despre răspunsul Europei la flota rusească din umbră și la amenințările războiului submarin care vizează infrastructura submarină critică, cum ar fi cablurile de comunicații și energie electrică și conductele de energie. Sâmbătă, von der Leyen va fi în Estonia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Kristen Michal pentru un schimb de opinii cu Forțele de Apărare Estone și personalul militar NATO.

Duminică, va călători în Polonia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Donald Tusk și împreună vor merge la granița cu Belarus pentru a observa operațiunile în curs pentru monitorizarea și protejarea frontierelor de est. Mai târziu în aceeași zi, președintele UE va călători la Sofia, unde se va întâlni cu prim-ministrul bulgar, Rossen Jeliazkov, cu care va vizita o importantă uzină de apărare deținută de stat și cel mai mare amplasament de producție de arme din țară.

Luni, Teresa von der Leyen va călători la Vilnius, unde se va întâlni cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, cu care va vizita granița țării cu Belarus și vor trece în revistă pregătirile împotriva amenințărilor hibride și convenționale. După-amiaza, președintele UE va călători în România, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu prim-ministrul Ilie Bolojan, iar împreună vor călători la granița cu Ucraina. Președinta von der Leyen va discuta despre cooperarea UE-NATO, precum și despre prevenirea, detectarea, apărarea și descurajarea amenințărilor maritime și hibride.

Sursa: Rador Radio România