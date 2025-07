Pe măsură ce temperaturile globale continuă să crească, orașele europene se confruntă cu perioade mult mai lungi de temperaturi extreme decât tradiționalele luni de vară, scrie „Euronews” (Italia).

Un nou studiu realizat de ONG-ul Climate Resilience for All constată că unele orașe europene se confruntă cu temperaturi ridicate timp de până la cinci luni pe an.

Analiza, realizată de echipa meteorologică a ONG-ului, a examinat datele privind temperatura din 2019 până în 2023 pentru 85 de orașe din întreaga lume, concentrându-se pe primele și ultimele zile în care fiecare oraș a atins 32°C, un prag pentru căldura extremă care prezintă riscuri grave pentru sănătate și mediu.

Cercetătorii au descoperit că așa-numitele „sezoane calde” nu se mai limitează la lunile de vară recunoscute și durează mult mai mult. Potrivit echipei conduse de climatologul Larry Kalkstein, în medie, în orașele studiate, sezoanele calde durează 214 de zile. Zile extrem de calde au avut loc în orice perioadă a anului în 20 din cele 85 de orașe analizate.

Unde în Europa durează cel mai mult sezonul cald?

În Europa, sezoanele calde se extind acum mult dincolo de ceea ce era considerat odinioară anotimpul verii.

Conform studiului, capitala Greciei, Atena, se confruntă cu unul dintre cele mai lungi sezoane calde de pe continent, cu temperaturi ridicate care durează aproximativ 145 de zile, de la mijlocul lunii mai până la începutul lunii octombrie.

Tirana, capitala Albaniei, se plasează pe locul al doilea cu 143 de zile de căldură extremă.

În Portugalia, sezonul cald din Lisabona durează aproximativ 136 de zile, de la sfârșitul primăverii până la începutul toamnei. Madridul are un sezon cald de 119 zile, de la sfârșitul lunii mai până la mijlocul lunii septembrie.

Oficialii de la Paris se pregătesc pentru o încălzire de 4°C, însă deja acum capitala franceză se confruntă cu aproape trei luni de căldură extremă, cu temperaturi de peste 32°C de la mijlocul lunii iunie până la mijlocul lunii septembrie.

Orașele München și Varșovia au sezoane caniculare mai scurte, dar totuși semnificative, care durează o lună sau două.

De ce prelungirea anotimpurilor calde reprezintă o problemă?

Cercetările anterioare au descoperit că schimbările climatice cauzate de om au adăugat anul trecut o medie de 30 de zile de căldură extremă pentru aproximativ jumătate din populație. Ceea ce înseamnă patru miliarde de oameni expuși la temperaturi prelungite și periculoase.

Studiul, realizat de World Weather Attribution, Climate Central și Centrul Climatic al Crucii Roșii, a analizat perioada mai 2024 - mai 2025. Acesta a constatat că schimbările climatice au cel puțin dublat numărul de zile clasificate drept „căldură extremă” în 195 din cele 247 de țări și teritorii analizate, comparativ cu media anterioară.

Europa este una dintre regiunile care suferă deja cele mai vizibile și mortale consecințe ale încălzirii globale. Perioadele prelungite de căldură evidențiază modul în care se schimbă clima continentului și preocupările care rezultă din această situație în materie de sănătate și infrastructură.

Prelungirea anotimpurilor calde crește riscul bolilor legate de căldură, sporind presiunea asupra sistemelor de sănătate și provocând dificultăți pentru populațiile vulnerabile. Acest lucru este problematic în special pentru adulții în vârstă și cei cu afecțiuni preexistente.

„Această analiză este clară: Nu mai putem trata căldura ca o parte normală a verii”, a declarat Kathy Baughman McLeod, directoare a Climate Resilience for All. „«Sezonul de vară» pe care mulți dintre noi îl cunoșteam odinioară a dispărut”, a adăugat ea.

Studiul indică efectul de insulă termică urbană, în care orașele devin mai fierbinți decât zonele rurale înconjurătoare din cauza infrastructurii dense și a spațiului verde limitat, ca factor cheie care exacerbează stresul termic în centrele urbane ale Europei.

„Orașele nu au fost niciodată proiectate pentru căldură și acum se confruntă cu noi șocuri și stresuri termice”, explică Baughman McLeod.

Având în vedere că sezoanele calde se extind mult dincolo de lunile de vară recunoscute, guvernele și urbaniștii se confruntă cu o provocare urgentă: cum să protejeze oamenii de valurile de căldură din ce în ce mai frecvente și mai prelungite?

Sunt necesare strategii precum creșterea vegetației urbane, îmbunătățirea designului clădirilor, desemnarea zonelor de refugiu reci și dezvoltarea unor sisteme de avertizare pentru a atenua impactul acestei amenințări prelungite legate de căldură.

În ciuda amenințării tot mai mari, Baughman McLeod a declarat că măsurile guvernamentale de planificare și răspuns la căldură sunt fie inexistente, fie complet inadecvate pentru amploarea crizei.

„Este imperativ să creștem gradul de conștientizare și înțelegere a căldurii extreme, astfel încât guvernele, întreprinderile și angajatorii să poată gestiona riscurile și impactul cu urgența pe care o impun aceste condiții”, a spus el.

