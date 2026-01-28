La câțiva metri de Krematoriul I, în vila lui Rudolf Höss se juca „familia normală”. Cartea „Viața privată a SS la Auschwitz” arată, prin mărturii, cum confortul domestic a coexistat cu exterminarea, scrie „Corriere della Sera”.

„Acasă, era un tată ideal. Își iubea copiii. Stătea întins pe canapea cu ei. Îi săruta, îi mângâia, le vorbea încet” (Danuta Rzempiel, 14 ani). Pare descrierea unei scene din viața de familie normală, păcat că tatăl "ideal" a fost infamul Rudolf Höss, comandantul lagărului de exterminare de la Auschwitz, executat în 1947 la umbra Krematoriului I al lagărului, la câțiva metri de vila unde, în calitate de comandant, locuise cu familia sa.

Fragmente din viața de familie a exterminatorului de la Auschwitz și a altor 21 de ofițeri și subofițeri SS din garnizoana care opera la KL Auschwitz sunt prezentate în cartea „Viața privată a SS la Auschwitz", publicată recent în italiană de editura Muzeului de Stat Auschwitz-Birkenau.

Cartea, editată de directoarea de publicații a muzeului, Jadwiga Pinderska-Lech, culege mărturiile scrise date după război de 17 femei poloneze neevreice, care locuiau în Oświęcim (denumirea poloneză a lagărului Auschwitz) și care, în timpul ocupației naziste, au fost trimise de Airbeitsamt-ul local să lucreze în căminele SS. Cartea a fost publicată în ediție poloneză („Życie prywatne esesmanów w Auschwitz”) editată de Piotr Setkiewicz, istoricul muzeului, în 2012.

Familia Fresemann (Martin Fresemann a fost asistent medical SDG în Companiile 2 și 8 Gardă) era tânără și veselă și iubea compania. Rudele și prietenii veneau să-i viziteze. Oaspeții rămâneau câteva zile, uneori chiar săptămâni. Cultivau o mică grădină de legume, creșteau păsări de curte, iepuri și chiar porci. Prizonierii veneau să lucreze la fermele lor. Erau foarte buni cu mine: am văzut odată că Fresemann le dădea ceva prizonierilor. Doamna mă lăuda adesea, era nepăsătoare, mă trimitea la cinema cu mătușa ei să vedem un film și mă punea să port haina ei (Janina Linkiewicz, 14 ani).

Aceste femei, în mare parte de 14 ani la acea vreme, vorbeau și își aminteau. Polonia se afla sub ocupație germană din 1939. Conform legii în vigoare, odată ce împlineau 14 ani, erau obligați să îndeplinească munci atribuite de autoritățile naziste.

„Aceste tinere poloneze lucrau ca bone, bucătărese și domestice", explică Jadwiga Pinderska-Lech. „Se ocupau de curățenie și de comisioane, inclusiv de cumpărături pentru soțiile ofițerilor SS. În unele cazuri, erau chiar obligate să locuiască în casele acestor familii germane, astfel încât să poată fi disponibile pentru muncă din zori până în amurg. Era un sistem de exploatare zilnică, înrădăcinat în realitatea ocupației și în violența structurală a regimului nazist”.

Mărturiile lor valoroase au făcut lumină asupra vieții private a unor membri SS, care operau în lagărul de exterminare: în fața ochilor cititorului, îi vedem pe comandantul menționat anterior, Rudolf Höss, pe directorul său adjunct, Karl Fritzsch, și agenți SS care operau pe platforma de selecție a evreilor deportați sau care împușcau prizonieri la Zidul Morții, până la oameni de rang inferior, gardieni și șoferi.

„Mi-l amintesc pe Scholz (Ernst, SS în Unitatea Tehnică a 4-a) ca pe un băiat frumos, înalt, bine făcut, cu părul închis la culoare. Se simțea bine acasă, venea întotdeauna la masă și se asigura că fața de masă era schimbată zilnic. Îi păsa de casă în general și continua să mobileze apartamentul. Familia Bauman locuia la parterul aceluiași apartament cu familia Scholz: trăiau împreună foarte armonios și pașnic" (Weronika Chorazy, 14).

Scene din viața de zi cu zi la doar câțiva metri de groază: dincolo de personalitățile individuale și dinamica familială, ies în evidență câteva constante.

Petrecerile pe care mulți ofițeri le dădeau acasă, dragostea pentru grădinile de legume, flori și natură, abundența de alimente disponibile într-o perioadă de război, când majoritatea oamenilor mureau de foame (în afara lagărului) și mureau literalmente de foame în interiorul lagărului, prezența (nu întotdeauna) a bunurilor furate de la cei deportați ("Cuplul Höss a acumulat atât de multe bunuri încât, după transferul lui Höss, au fost necesare patru vagoane de tren pentru a le transporta", a mărturisit fostul prizonier Stanislaw Dubiel după eliberarea sa).

„Jucau cărți, beau vodcă și mâncau delicatese. Doamna Bischoff (soția lui Karl, printre alte roluri responsabilă de construcția lagărului de la Birkenau și supraveghetoare a construcției camerelor de gazare) mergea în fiecare seară să se distreze la cazinoul SS, pe care îl numea bordel. Aveau mult aur și bijuterii" (Maria Pawela, 18 ani).

„Johann Schmidt, SS, își dorea să mă laude oaspeților, iar eu mâncam aceeași mâncare ca și familia, stând cu ei. Nu duceam lipsă de nimic: pivnițele erau pline de dulceață, murături, fructe și alte provizii. În grădină creșteau legume, arbuști și pomi fructiferi. Creșteau găini și gâște. Primeam întotdeauna cadouri" (Janina Chodorowska, 14).

„Familiei Gussgen (soțul ei, Wolfgang, era SS-Obersturmführer) îi plăcea să bea și să fumeze în fiecare zi, oaspeții veneau aproape în fiecare zi, iar soția nu voia să părăsească Auschwitz" (Danuta Rzempiel, 16).

Fetele afirmau adesea că erau tratate bine (nu erau nici evreice, nici prizoniere), dar, deși nu li se permitea să intre direct în lagăr și semnaseră toate un ordin care le interzicea să vorbească cu prizonierele, încercau întotdeauna să dea o mână de ajutor cât puteau (de obicei, distribuind scrisori) deportaților, pe care îi întâlneau mai ales pentru că erau angajați în cele mai dificile lucrări de grădinărit din interiorul vilelor SS.

Locuințele lor erau situate în imediata vecinătate a lagărului, în Oświęcim, în case confiscate polonezilor. Erau vile mici cu grădini situate pe străzile din jurul gării, cu excepția vilei atribuite comandantului de la Auschwitz, Rudolf Höss, al cărei zid perimetral se învecina direct cu cel al lagărului, la doar câțiva metri distanță de Krematoriul I.

Casele erau situate în așa-numita „Zonă de Interes" (aproximativ 40 de kilometri pătrați), administrată și patrulată direct de SS, care se întindea în jurul lagărelor Auschwitz I și Auschwitz II-Birkenau. „A fost creată în 1941 după expulzarea locuitorilor polonezi", explică Andrea Bienati, profesor de istorie și educație a Holocaustului, deportărilor și genocidului la ISSR din Milano. "Pentru a crea regiunea lagărelor de concentrare Auschwitz-Birkenau, multe clădiri au fost distruse, dar unele case au fost atribuite SS-ului (în special în zona Zasole, dincolo de calea ferată Oświęcim, pe drumurile care duceau la lagărul Auschwitz I). Ofițerii SS și-au adus familiile acolo, creând o rutină «muncă-acasă» care tindea să normalizeze rolul jucat în viața de zi cu zi în lagărele de concentrare sau exterminare. Prezența oamenilor SS și a familiilor lor în Zona de Interes a asigurat, de asemenea, că deportații nu aveau niciun contact cu polonezii sau cu oricine dispus să-i ajute sau să le faciliteze planurile de evadare. De asemenea, le-a permis să evite privirile posibililor martori ai crimelor comise de naziști. Zona de Interes a constituit astfel un fel de extensie a «zonei de sârmă ghimpată» a lagărelor".

Scenele referitoare la viața familiei Höss (descrise de Janina Szczurek și Danuta Rzempiel) au contribuit la scenariul filmului intitulat „Zona de interes", al regizorului Jonathan Glazer, câștigător a două premii Oscar, care a fost construit și pe mărturiile adunate în cartea în cauză, „Viața privată a ofițerilor SS la Auschwitz".

Chiar dacă fetelor le era interzis accesul în lagăr și comunicarea cu prizonierele era interzisă, oroarea a ceea ce se întâmpla la doar câțiva metri distanță încă se strecura în casă, infiltrându-se prin gesturi, cuvinte, întâlniri, uneori zgomote sau evenimente.

„Pentru mine, cea mai neplăcută treabă a fost curățarea pantofilor lui Frank [Dr. Wilhelm, șeful secției stomatologice a lagărului, condamnat pentru participarea la selecția evreilor și complicitate la crime în masă]. Puțeau a cadavre. Odată, Frank a adus niște oaspeți în lagăr; la întoarcerea lor, a trebuit să le curăț toți pantofii, dar nu am putut termina treaba pentru că pantofii duhneau atât de urât încât îmi venea să vomit" (Alfreda Babiuch).

„Când Palitzsch (Gerhard, printre alte sarcini, responsabil cu împușcăturile de la Zidul Morții din Auschwitz I) era acasă, nu vorbeam cu prizonierii. Ei înșiși mă avertizau împotriva acestui lucru. Când doamna era acolo, însă, obișnuiam să vorbesc cu ei. O făceam cu precauție. Atunci am aflat cât de temut era Palitzsch în lagăr. Nu-mi venea să cred. Acasă, era cavalerul de onoare. Era și bun cu mine. Își iubea nebunește copiii". (Helena Klysowa, 19).

„Știam că se întâmplau lucruri groaznice în lagăr: de peste tot se auzea lătratul câinilor și muzica orchestrei și era un miros grețos de cadavre arse". (Wladyslawa Biegun, 14 ani, angajată de familia lui Wilhelm Emmerich, care, printre alte sarcini, a participat la selecția evreilor pe rampa de la Birkenau).

Contrastul dintre rolul SS și viața domestică este izbitor, care uneori includea acte de umanitate față de unii prizonieri (cel mai adesea din partea soțiilor ofițerilor). Totuși, toți agenții SS citați aveau cunoștință și contact direct cu ororile lagărului și erau adesea autorii sau cei responsabili.

„Fragmentarea sarcinilor care vizau distrugerea vieților omenești și gestionarea de rutină a lagărelor i-au făcut pe toți muncitorii în uniformă participanți la proiectul de exterminare și responsabili pentru acesta", confirmă Andrea Bienati. "Și sistemul creat de naziști le-a permis, de asemenea, agenților SS-ului să distanțeze umanitatea de tratamentul aplicat deportaților. Universul lagărului de concentrare de la Auschwitz atinsese apogeul acestui proces. Crima era birocratizată, însoțită de un lexic cotidian care "normaliza" realitatea: în germană, Lager înseamnă "depozit", iar deportatul, numit Häftlinge "prizonier", era numit Stück "piesă", lipsit de prenume și nume și "definit" doar de numărul său tatuat. Procesul de exterminare a evreilor din Birkenau a fost redus la "normalitate" pe baza selecției efectuate de medici la sosirea convoaielor și a uciderii prin gazare, aseptică pentru făptași. Uciderea deportaților înregistrați în lagăr a fost, de asemenea, legalizată prin posibilitatea exploatării muncii lor forțate și prin executarea pedepsei capitale, chiar și după procese-spectacol. Această aparență creată intenționat putea contribui la amorțirea conștiințelor și la transformarea oamenilor obișnuiți în „călăi insensibili". Din acest motiv, viața confortabilă din timpul războiului (garantată de posibilitatea de a trăi cu... familia aproape de locul de "muncă"), posibilitatea de a se bucura de momente de divertisment și relaxare și oportunitatea de a fi departe de pericolele cu care se confruntau soldații de pe front, au contribuit la faptul că bărbații au putut alege să rămână și să opereze ca soldați SS în lagărele de concentrare, căutând, așa cum au făcut mulți, "să-și normalizeze" rolul în procesul de exterminare și de gestionare a răului cotidian.

S-a scris că toate familiile SS încercau să ducă o viață "normală" și păreau neafectate de ceea ce se întâmpla afară și, chiar dacă știau despre asta, nu menționau niciodată.

Cu toate acestea, răul se strecura în cutele vieților lor, iar ceea ce se întâmpla era tulburător de evident chiar și în comportamentul unora dintre copiii lor, în special în cazul familiei lui Höss.

„Fiul cel mare (Klaus) adora să poarte un bici mic cu care îi bătea pe prizonieri, căutând fiecare ocazie să-i lovească sau să le dea cu piciorul. Odată [copiii Höss] au venit la mine rugându-mă să le cos brățări cu insignele pe care le purtau prizonierii. Klaus și-a pus pe braț o brățară cu cuvântul «kapo», iar eu am cusut triunghiuri colorate pe hainele celorlalți copii. Copiii fericiți au alergat prin grădină până s-au întâlnit cu tatăl lor, care le-a smuls insignele și i-a adus înapoi în casă. Nu am fost pedepsită, mi s-a interzis doar să fac astfel de lucruri". (Janina Szczurek, 32)

Au fost persoanele descrise, soții și soții, cu adevărat capabile să împingă ceea ce se întâmpla într-un colț întunecat al conștiinței lor sau trăiau într-o ficțiune de care aveau nevoie? "E dificil de răspuns", specifică Jadwiga Pinderska-Lech, "fără echivoc. Este posibil ca mulți naziști care locuiau cu familiile lor în imediata vecinătate a lagărului să fi reușit de fapt să se comporte, în casele lor, ca niște oameni «normali» cufundați în viața cotidiană aparent obișnuită. Și totuși, în spațiul pe care îl numeau «muncă», aceiași oameni torturau și ucideau prizonieri, iar victimele lor erau adesea copii. Ceea ce se întâmpla în psihicul lor, cum reușeau să mențină aceste două lumi separate, rămâne o întrebare deschisă și tulburătoare. Este dificil de stabilit dacă a fost o represiune conștientă, o formă de autoamăgire sau o ruptură profundă necesară pentru a continua să trăiască. Știm, însă, că în timpul proceselor desfășurate imediat după război la Cracovia, mulți dintre ei s-au apărat cu aceeași justificare: au susținut că au urmat ordinele, că pur și simplu și-au făcut treaba. Această explicație nu clarifică cu adevărat cum funcționează conștiința, dar dezvăluie cât de adânc înrădăcinată era nevoia de a normaliza oroarea, de a o face compatibilă cu o existență cotidiană care, cel puțin la suprafață, continua ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat".

Ce ne spune această carte și de ce sunt aceste voci atât de importante? „Această carte face parte din reflecția mai amplă asupra răului inițiată de Hannah Arendt când, observând procesul lui Adolf Eichmann, a vorbit despre banalitatea răului", răspunde editorul ediției italiene. „Această reflecție nu izvorăște aici din privirea unui filosof sau a unui intelectual, ci din observațiile, emoțiile și contradicțiile oamenilor obișnuiți: fete simple, adesea slab educate, foarte tinere la momentul evenimentelor. Unele dintre ele erau naive, aproape inconștiente, altele surprinzător de lucide, critice, capabile să înțeleagă absurditatea și oroarea situației în care se aflau cufundate. Aceste voci ne obligă să privim răul nu ca pe ceva excepțional sau monstruos, ci ca pe ceva ce se poate insinua în viața de zi cu zi, prin adaptare, ascultare și obișnuință".

Ar putea „normalitatea” descrisă în această carte să-i descurajeze pe cititori să-i judece pe autorii crimelor comise? "În opinia mea, nu există un astfel de risc", observă Pinderska-Lech. „Majoritatea oamenilor descriși (atât bărbații SS de la Auschwitz, cât și soțiile lor) nu inspiră nicio simpatie. Chiar și fetele care vorbesc în carte, chiar și atunci când au fost tratate corect, nu au avut sentimente de înțelegere față de familiile germane ocupante, cu atât mai puțin empatie, ci mai degrabă furie, combinată cu convingerea că SS-ul a ales să devină rotițe în mașina de exterminare, adaptându-se la «sistem» și adesea obținând beneficii personale de pe urma acestuia".

Cititorii italieni pot găsi cartea în librăriile din cadrul Muzeului Auschwitz, unde sunt disponibile toate celelalte publicații ale Muzeului. Volumul poate fi achiziționat și online, prin intermediul site-ului oficial: www.auschwitz.org.

