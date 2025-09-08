Comisia Europeană s-a distanțat vineri de comentariile făcute de vicepreședintele executiv, Teresa Ribera, la o universitate franceză, în care acuza Israelul de genocid în Gaza, notează „Euronews” (Italia).

Ribera a acuzat Europa că nu a acționat pentru a convinge Israelul să oprească operațiunile sale militare din Gaza, care au decimat o mare parte din Fâșia Gaza. „Genocidul din Gaza demonstrează incapacitatea Europei de a acționa și de a vorbi cu o singură voce, chiar dacă protestele s-au răspândit în toate orașele europene și 14 membri ai Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite au cerut un armistițiu imediat”, le-a spus Ribera studenților într-un discurs susținut joi la Sciences Po.

Socialista spaniolă a fost una dintre cele mai vehemente critice de la Bruxelles ale operațiunilor militare ale Israelului în Gaza, dar discursul de joi marchează prima dată când a folosit explicit termenul genocid în public.

Remarcile sale au fost criticate de guvernul israelian, care a acuzat-o că este purtător de cuvânt al grupării militante Hamas. Într-o conferință de presă de vineri la Bruxelles, purtătorii de cuvânt ai UE au precizat că nu sunt de acord cu comentariile lui Ribera. „Nu este de competența Comisiei să judece această problemă și această definiție, ci a instanțelor judecătorești, și nu a existat nicio decizie a Colegiului (de comisari) cu privire la acest argument specific”, a declarat purtătorul de cuvânt șef al Comisiei UE, Paula Pinho.

Când a fost întrebată de un jurnalist dacă Comisia este de acord cu poziția lui Ribera, Pinho a răspuns: „Nu există o poziție a Comisiei cu privire la această chestiune”. Anouar El Anouni, purtătorul de cuvânt al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, a declarat că este „pe deplin de acord” cu comentariile lui Pinho în răspunsul său către jurnaliști. „Prin definiție însăși, stabilirea dacă au fost comise crime internaționale, inclusiv genocidul, este o chestiune care revine instanțelor naționale și tribunalelor internaționale care pot avea jurisdicție, iar caracterizarea juridică a unui astfel de act, un act de genocid, necesită o evaluare adecvată a faptelor și o constatare a legii”, a declarat purtătorul de cuvânt al UE pentru Afaceri Externe.

Comentariile Teresei Ribera vin în aceeași săptămână în care cea mai mare organizație profesională a specialiștilor în genocid a declarat că Israelul comite genocid în Gaza.

Determinarea Asociației Internaționale a Specialiștilor în Genocid, care are aproximativ 500 de membri în întreaga lume, ar putea servi la izolarea ulterioară a Israelului în opinia publică globală și se alătură unui cor tot mai mare de organizații, care au folosit termenul de genocid pentru a descrie acțiunile Israelului în Gaza.

Conform rezoluției grupului, „politicile și acțiunile Israelului în Gaza îndeplinesc definiția legală a genocidului”.

Grupul a acuzat Israelul de crime, inclusiv „atacuri nediscriminatorii și deliberate împotriva civililor și a infrastructurii civile” în Gaza și a cerut Israelului „să înceteze imediat toate actele care constituie genocid, crime de război și crime împotriva umanității împotriva palestinienilor din Gaza”. Israelul a respins acuzația și a numit rezoluția o ”rușine pentru profesia juridică”.

Genocidul a fost codificat într-o convenție din 1948, redactată după ororile Holocaustului, care îl definește ca fiind acte „comise cu intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, un grup național, etnic, rasial sau religios”.

Sursa: Rador Radio România