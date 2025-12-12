Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, vor călători pe 20 decembrie în Brazilia pentru a semna acordul cu blocul comercial sud-american Mercosur, potrivit „Euronews” (Italia).

Comisia, care negociază de 25 de ani acordul, este încrezătoare și consideră că acesta va fi susținut de majoritatea statelor membre. Însă diplomații UE spun că diferența dintre susținători și adversari este extrem de mică, motiv pentru care următoarele zece zile vor fi decisive.

Acordul, încheiat în decembrie 2024 de Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay cu UE, vizează crearea unei zone de liber schimb transatlantice. Însă liberalizarea pe care o implică nu îi face pe toți fericiți.

Franța a condus opoziția timp de ani de zile, argumentând că importurile din Mercosur ar crea o concurență neloială pentru fermierii săi.

Parisul continuă să militeze împotriva pactului, solicitând clauze de salvgardare puternice pentru a proteja piața UE de perturbările pe care susține că ar rezulta din creșterea importurilor din Mercosur și prevederi de reciprocitate pentru a se asigura că țările Mercosur îndeplinesc aceleași standarde de producție ca și europenii.

Polonia și fermierii săi sunt împotriva acordului, iar Irlanda și Ungaria s-au opus și ele acestuia. Guvernele olandez și austriac, legate de pozițiile parlamentare anterioare, rămân împotrivă. Belgia, însă, se va abține.

Numai că acest grup nu este suficient de mare pentru a bloca acordul, pentru acest lucru ar fi nevoie de cel puțin alte patru state membre reprezentând 35% din populația UE.

O situație care pune Italia în centrul atenției; prim-ministrul Giorgia Meloni, o aliată a președintelui argentinian Javier Milei, nu a adoptat încă o poziție oficială. Italia este al doilea cel mai mare exportator al UE în Mercosur, iar accesul pe piață pe care i-l oferă acordul este extrem de valoros pentru industria sa.

Ministrul Agriculturii, Francesco Lollobrigida, i-a apărat în octombrie pe fermierii italieni și a pledat pentru garanții solide, însă garanțiile prezentate pe 8 octombrie de Comisie pentru monitorizarea pieței UE ar fi putut influența Roma să sprijine pactul.

Chiar și țările care se opun acordului au susținut garanțiile Comisiei, argumentând că, dacă acordul va fi aprobat, va fi nevoie de o protecție solidă a pieței.

Sursa: Rador Radio România