Dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, doar Ungaria nu s-a alăturat Declarației comune, care prevede că Ucraina are dreptul de a-și determina propriul viitor, scrie Infostart.hu, care explică de ce a făcut Orban acest gest.

Documentul a fost elaborat înainte de summitul Trump-Putin din Alaska de vineri și își propune să clarifice poziția europeană înaintea oricăror acorduri de încetare a războiului.

„Noi, liderii Uniunii Europene, salutăm eforturile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei și de a stabili o pace și o securitate juste și durabile pentru Ucraina”, se arată în Declarația publicată marți, care mai subliniază: Negocierile de fond pot avea loc doar în condiții de încetare a focului sau de reducere a ostilităților. Soluția diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei. Pacea justă și durabilă, care creează stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiul independenței, suveranității și integrității teritoriale și faptul că frontierele internaționale nu pot fi modificate prin forță. În timp ce Ucraina își exercită dreptul la autoapărare, Uniunea Europeană, în cooperare cu Statele Unite și alți parteneri cu aceleași interese, continuă să ofere Ucrainei sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic. De asemenea, UE continuă să mențină și să implementeze măsuri restrictive împotriva Rusiei.

„O Ucraină capabilă să se apere eficient este o parte integrantă a viitoarelor garanții de securitate. Uniunea Europeană și statele sale membre sunt pregătite să contribuie în continuare la garanțiile de securitate, conform competențelor și capacităților lor, în conformitate cu dreptul internațional, prin respectarea deplină a politicilor de securitate și apărare ale fiecărui stat membru și ținând cont de interesele de securitate și apărare ale tuturor statelor membre”, se mai arată în Declarație, care precizează: Uniunea Europeană subliniază că Ucraina are dreptul de a-și decide propriul destin și va continua să o sprijine pe calea sa către aderarea la UE.

Viktor Orbán a scris pe pagina sa de Facebook: „Înainte ca corul liberal-mainstream european să înceapă din nou să cânte melodia «marioneta lui Putin», aș dori să împărtășesc de ce NU am putut susține Declarația în numele Ungariei”.

Declarația încearcă să stabilească condițiile unei negocieri la care liderii UE nici măcar nu au fost invitați.

Este trist în sine că UE a fost marginalizată. Singurul lucru mai rău decât atât ar fi să se dea ordine de pe bancă.

Singurul pas rațional din partea liderilor UE este inițierea unui summit UE-Rusia, urmând exemplul întâlnirii SUA-Rusia.

Premierul și-a încheiat postarea spunând că trebuie să i se dea o șansă păcii.

Miercuri, cancelarul german Friedrich Merz va organiza o reuniune online a liderilor UE pentru a dezvolta o poziție comună a UE cu privire la negocierile dintre SUA și Rusia.

Sursa: Rador Radio România