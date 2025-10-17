Premierul Viktor Orbán a declarat, într-un interviu acordat publicației Mandiner și preluat de Hirado.hu, că o nouă întâlnire cu fostul președinte Trump va avea loc în curând, data fiind deja stabilită, iar agenda discuțiilor „aproape finalizată”.

Potrivit lui Orbán, reuniunea se va concentra în principal pe teme economice, inclusiv asupra problemei dublei impuneri dintre Statele Unite și Ungaria. Premierul a precizat că momentul exact al întâlnirii va fi anunțat doar după ce cele două părți vor conveni asupra tuturor detaliilor.

„Există deja o dată, iar agenda este finalizată în proporție de 80%. Când vom ajunge la un acord cu americanii asupra restului de 20%, vom stabili împreună momentul anunțului”, a spus Orbán.

Șeful guvernului de la Budapesta a subliniat că relația personală de prietenie cu Trump s-a consolidat în ultimele două decenii, dar a insistat că interesele Ungariei rămân prioritatea absolută. „Chiar dacă avem o relație de prietenie foarte serioasă, Ungaria este întotdeauna pe primul loc”, a afirmat el.

Orbán a mai spus că Ungaria a rămas fidelă lui Donald Trump și după pierderea alegerilor din 2020, spre deosebire de alți lideri care „au dispărut brusc și au căutat favoarea administrației Biden”.

Referindu-se la războiul din Ucraina, premierul ungar a susținut că „Trump ar fi făcut pace de mult dacă europenii nu l-ar fi instigat constant pe Zelenski” și a criticat politica Uniunii Europene, pe care a acuzat-o că „împinge conflictul mai departe”.

În același interviu, Viktor Orbán a vorbit și despre participarea sa la summitul internațional pentru pace de la Sharm el-Sheikh, subliniind că Ungaria face parte dintr-o „rețea globală pro-pace” formată din lideri care caută soluții diplomatice la conflictele actuale.

Sursa: Rador Radio România