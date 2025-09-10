Viktor Orbán cere UE rambursarea costurilor pentru securizarea frontierelor, susținând că Ungaria a blocat peste un milion de migranți ilegali din 2015, dar este sancționată zilnic cu un milion de euro de Bruxelles.

Într-o scrisoare datată 8 septembrie 2025, Viktor Orbán solicită Uniunii Europene să ramburseze Ungariei costurile de securitate a frontierelor, subliniind că țara a împiedicat intrarea a peste un milion de migranți ilegali din 2015, însă este în continuare sancționată cu un milion de euro pe zi de către Bruxelles, informează portalul de știri online ungar Index.

Potrivit portalului, premierul ungar a scris această scrisoare ca răspuns la faptul că pe 31 august, președintele Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a susținut o conferință de presă alături de premierul polonez, Donald Tusk, lângă gardul de oțel ridicat la granița cu Belarus. Președintele CE a declarat că Uniunea Europeană (UE) "ia în serios amenințarea dinspre Est" și a spus, totodată, că statele membre care se învecinează direct cu Rusia și Belarus vor primi fonduri suplimentare.

Potrivit informațiilor Index, Viktor Orbán a salutat declarația lui Von der Leyen în scrisoarea sa. "Am citit cu interes declarația făcută în Polonia, conform căreia barierele fizice care protejează frontierele externe ale Uniunii Europene sunt o responsabilitate comună", a scris premierul în scrisoarea sa, adăugând: „În ultimii zece ani, Ungaria a protejat o secțiune importantă a frontierei Spațiului Schengen, finanțată exclusiv din bugetul nostru național. Ungaria a solicitat în repetate rânduri rambursarea acestor cheltuieli de la Comisia Europeană. Însă, în loc de sprijin politic sau financiar, Ungaria s-a confruntat doar cu critici continue și a fost obligată să plătească o amendă financiară fără precedent de un milion de euro pe zi".

Conform portalului, în scrisoarea sa, pemierul a făcut referire cu mândrie la realizările Ungariei în domeniul protecției frontierelor, afirmând că „din 2015, am împiedicat intrarea a peste un milion de migranți ilegali pe teritoriul UE, datorită sistemului robust ungar de securitate a frontierelor". După cum a spus, Ungaria așteaptă aceeași recunoaștere și sprijin financiar pentru această realizare ca și alte state membre.

Premierul a atras atenția asupra faptului că "numeroase state membre de frontieră, care se confruntă cu o presiune migratorie ridicată, au decis să construiască bariere fizice de-a lungul frontierelor lor externe pentru a-și proteja securitatea națională și siguranța cetățenilor lor".

Milioane de migranți ar putea porni la drum

După care a semnalat: „Utilizarea migrației ca instrument reprezintă o amenințare reală la adresa securității UE. Însă, această utilizare este săvârșită și de actori nestatali, cum ar fi traficanții de persoane din cadrul grupărilor criminale organizate, care au legături cu organizații teroriste și sunt susținuți conștient sau inconștient de ONG-uri, care urmăresc să aducă mase de migranți ilegali în Spațiul Schengen prin ruta Balcanilor de Vest”. Premierul a avertizat apoi că „potrivit ultimelor previziuni, milioane de potențiali migranți ar putea pleca din Africa în orice moment”.

(Premierul a vorbit despre acest lucru și în vară, spunând odată: „Un număr de zece sau poate o sută de milioane de oameni din Africa se vor îndrepta spre Europa”, cei care au fost la fața locului pot deja vedea asta.)

La sfârșitul scrisorii, premierul a formulat o solicitare concretă, îndemnând Comisia Europeană să ofere asistență financiară statelor membre de frontieră, fără nicio discriminare. În încheiere, a subliniat: „Ungaria este în continuare angajată în solidaritatea europeană și va continua să lupte pentru valorile europene comune prin protejarea frontierei Schengen și a securității cetățenilor noștri”.

Potrivit Index, o copie a scrisorii a fost trimisă tuturor membrilor Consiliului European, ceea ce ar putea semnala faptul că Viktor Orbán intenționează să ridice problema în fața publicului european larg.

Sursa: Rador Radio România