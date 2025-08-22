„Nu există câștigători în ultimele luni”, a declarat analistul politic Tibor Attila Nagy, adăugând că, dacă alegerile parlamentare ar fi organizate acum, FIDESZ ar pierde, scrie ziarul „Népszava” (Ungaria).

Cine a câștigat vara aceasta: președintele Partidului Tisza, Péter Magyar sau premierul Viktor Orbán, președinte al FIDESZ?

Niciunul dintre ei, a declarat analistul politic Tibor Attila Nagy, răspunzând la întrebarea adresată de ziarul „Népszava”. Viktor Orbán și-a intensificat activitatea cu numeroasele sale interviuri, în timp ce cel mai recent turneu al lui Péter Magyar prin țară nu a atras la fel de multă atenție ca înainte. Mai mult, Guvernul a început să aplice unele măsuri sociale, a spus analistul politic, care a făcut referire la prelungirea scutirii de impozit pentru familii și la creditul cu dobândă fixă de 3% pentru achiziționarea unei locuințe. Între timp, FIDESZ încearcă să se organizeze prin intermediul cercurilor civice digitale.

Deși raporturile de forță au devenit mai echilibrate în timpul verii decât erau în aceeași perioadă a anului trecut, analistul politic a subliniat că nu se pot trage concluzii de aici în privința alegerilor de anul viitor.

Dacă alegerile parlamentare ar fi organizate acum, FIDESZ le-ar pierde. În același timp, comunicarea FIDESZ a fost mai proactivă în ultima vreme.

Ziarului „Népszava” a amintit și de faptul că unul dintre evenimentele politice remarcabile ale verii a fost discursul lui Viktor Orbán la Băile Tușnad și, în paralel cu acesta, discursul lui Péter Magyar de la Székesfehérvár, județul Fejer. Cu toate acestea, președintele Partidului Tisza a ieșit semnificativ mai bine din această luptă. Attila Tibor Nagy a fost de acord că discursul premierului la Băile Tușnad a fost destul de slab, dar a remarcat că lansarea cercurilor civice digitale a stârnit destul de mult interes, chiar și din partea presei de opoziție.

Din cauza cercurilor civice Péter Magyar s-a și exprimat nemulțumirea. Președintele Partidului Tisza a simțit probabil că comunicarea Guvernului câștigă teren.

În schimb, politologul Dániel Mikecz a atras atenția asupra faptului că, potrivit datelor sondajelor de opinie independente de Guvern, popularitatea Partidului Tisza și a FIDESZ nu s-a modificat semnificativ în timpul verii (cu excepția sondajului publicat luni de Institutul IDEA - n.red.) Partidul Tisza continuă să conducă cu 7-10 puncte procentuale, în funcție de institut. Acest lucru se întâmplă în condițiile în care Viktor Orbán a fost mult mai activ în mass-media și în gestionarea problemelor de politică internă. FIDESZ și premierul au devenit mai vizibili, dar nu au reușit să modifice indicatorii de popularitate. Așadar, per total, Partidul Tisza a câștigat această vară, care a fost foarte plină de evenimente din punct de vedere politic, a spus Dániel Mikecz, care a menționat: Era deja evident în primăvară că FIDESZ vrea să folosească rețeta anterioară pentru a depăși dezavantajul său. Esența acestui proces este de a diviza viața publică cu un subiect în care propria poziție se bucură de o majoritate și care este de asemenea capabil să provoace opoziția minorității. FIDESZ a venit cu trei astfel de cazuri chiar înainte de vară: interzicerea mișcării Pride, legea cenzurii – adică sancționarea organizațiilor și a redacțiilor care primesc sprijin din străinătate – și aderarea Ucrainei la UE.

Până în vară, a devenit clar că niciuna dintre aceste chestiuni nu a funcționat așa cum a funcționat subiectul privind migrația în anii 2015 și 2016, a declarat Dániel Mikecz. Prin încercarea de a interzice parada Pride, Orbán a organizat în definitiv cea mai mare demonstrație antiguvernamentală din 2010 încoace, despre care nu se mai putea spune că ar fi vorba despre o minoritate vocală. În cele din urmă, Péter Magyar nu s-a alăturat acestui subiect, dar partidele de opoziție și primarul general, Gergely Karácsony, au devenit activi.

Aproximativ în aceeași perioadă, la sfârșitul lunii iunie, s-a încheiat consultarea națională, Voks2025, privind apartenența Ucrainei la UE, prezentată ca referendum, a amintit Dániel Mikecz. Cele 2,28 milioane de voturi exprimate păreau, în principiu, potrivite pentru a demonstra că poziția Guvernului se bucură de un sprijin mai mare în comparație cu cele 1,13 milioane de voturi exprimate în cadrul consultării organizată de Partidul Tisza, numită Vocea Națiunii.

Premierul nu a făcut, totuși, referire la rezultatele Voks2025 împotriva Partidului Tisza, ci împotriva Comisiei Europene. Comparația dintre cele două consultări ar fi atras și mai mult atenția asupra faptului că Partidul Tisza a strâns semnăturile în trei săptămâni, de pe o poziție de opoziție, în timp ce Guvernul a avut la dispoziție opt săptămâni pentru a face acest lucru, a explicat Dániel Mikecz.

Pentru ca un caz să aibă succes este necesar nu doar ca propria poziție să fie în concordanță cu opiniile alegătorilor, ci și ca aceasta să intereseze alegătorii, a declarat Dániel Mikecz, care a adăugat: Deși majoritatea societății ungare nu susține aderarea Ucrainei la UE, această problemă nu îi interesează cu adevărat. Publicul este în continuare mai preocupat de dezbaterea privind calitatea serviciilor publice și costul vieții, acesta fiind un teren mult mai confortabil pentru Péter Magyar. Prăbușirea transportului feroviar la începutul verii sau contaminarea apei din maternitatea din Székesfehérvár dovedesc că țara se află în prag de prăbușire și există o problemă serioasă cu capacitatea FIDESZ de a guverna.

Viktor Orbán trebuie să dea explicații și în privina îmbogățirii familiei sale. Din cauza deteriorării performanței guvernamentale și a noii alternative care nu este identificată drept coruptă, alegătorii sunt mai puțin toleranți față de îmbogățirea elitei NER (este o comunitate politică și economică creată de partidul de guvernământ FIDESZ după 2010 - n.red.)

Pe lângă subiectele controversate, obiectivul FIDESZ în vară a fost de a domina organic rețelele de socializare și de a demonstra sprijinul social, a rezumat Dániel Mikecz. Clubul Războinicilor, înființat la sfârșitul primăverii, ar fi avut sarcina de a crea un climat de opinie favorabil pentru FIDESZ pe rețelele de socializare. Însă, spre deosebire de mesajul de „îngroparea a șanțurilor” exprimat de Péter Magyar, care rezonează bine în cultura politică ungară și tinde spre consens național și social, poziția militantă este nepopulară, iar asumarea conflictului nu este neapărat confortabilă pentru propriii susținători. De aceea, pe lângă Clubul Războinicilor au fost create cercuri civice digitale, prin care se dorește să se arate că FIDESZ are un „spate protector” la nivel local.

Attila Tibor Nagy a reiterat: având în vedere situația economică și inflația, precum și faptul că majoritatea sondajelor de opinie arată avantajul Partidului Tisza, FIDESZ se află în prezent într-o poziție mai slabă. Cu toate acestea, în toamnă va avea posibilitatea pentru a schimba lucrurile. Partidul de guvernământ nu are o sarcină ușoară, a adăugat politologul, deoarece tocmai din cauza indicatorilor economici, măsurile sociale au propriile limitări. Trebuie acordată atenție și așteptărilor creditorilor din străinătate: în urmă cu patru ani, FIDESZ avea un spațiu de manevră mai mare.

Relansarea economică nu prea a avut succes nici la începutul anului, dar nici în vară, a declarat Tibor Attila Nagy, care a menționat: și nu există nimic în climatul politic care ar putea fi favorabil pentru FIDESZ.

Este o altă chestiune că FIDESZ a reușit să echilibreze mai mult sau mai puțin dezavantajul său, dar aceasta nu contribuie la îmbunătățirea climatului general, dacă alegătorii constată că prețurile alimentelor sunt încă mari.

Péter Magyar, evident, nu poate oferi nimic populației, în afară de promisiuni, a spus analistul politic. Președintele Partidului Tisza încearcă să adopte o poziție prin care să demonstreze că este capabil să guverneze. Între timp, trebuie să ia în considerare faptul că magia noutății s-a risipit deja. Péter Magyar a vorbit în martie anul trecut despre faptul că ar putea să mai aibă înregistrări audio compromițătoare. Pentru ca persoana sa să redevină la fel de interesantă ca la început, potrivit lui Tibor Attila Nagy, ar trebui să vină cu una dintre aceste înregistrări, cu o altă „mare dezvăluire” sau cu o acțiune politică populară, șocantă.

Dániel Mikecz consideră că abia la sfârșitul verii, dar mai degrabă în toamnă va fi vizibil dacă măsurile precum creditul pentru locuințe du dobândă fixă de 3%, scutirea de la impozitul pe venit pentru mame sau corecția salarială din sectorul public vor reduce diferența dintre Partidul Tisza și FIDESZ. Dacă nu se va se produce nicio schimbare, va fi un semn că FIDESZ nu mai poate recâștiga încrederea alegătorilor cu măsuri de îmbunătățire a stării de spirit. Deși premierul a promis că în toamnă va reveni asupra sancționării organizațiilor care primesc sprijin din străinătate, o astfel de măsură ar putea consolida și mai mult convingerea că Viktor Orbán este controversat. În 2002, acest lucru a dus deja la o schimbare de guvern.

În toamnă ar putea deveni clar – a continuat Dániel Mikecz –, în ce măsură FIDESZ a reușit să-și organizeze personalul din culise, câtă putere de mobilizare i-a mai rămas. În acest ultim domeniu, ar putea fi crucial pentru Guvern dacă va putea organiza evenimente de masă prin care să-și poată semnala sprijinul. Premierul nu își poate permite să comemoreze Revoluția din 1956 în cercul restrâns al susținătorilor săi, în timp ce Péter Magyar se poate baza pe o mulțime de sute de mii de oameni critici la adresa guvernului, similară cu Pride.

Institutul IDEA: Tisza conduce, dar FIDESZ s-a consolidat

Partidul Tisza rămâne cel mai popular partid, dar din luna mai partidele de guvernământ au reușit să-și stabilizeze poziția și să-și mărească clar baza de alegători, potrivit rezultatelor celui mai recent sondaj realizat de Institutul IDEA. La sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, o treime dintre cetățeni (33%) ar fi votat pentru lista Partidului Tisza, în timp ce 29% ar fi susținut FIDESZ-KDNP.

Din luna mai, sprijinul pentru FIDESZ-KDNP a crescut cu 4 puncte procentuale în rândul întregii populații, în timp ce susținerea Partidul Tisza a rămas în esență neschimbată. Astfel, avantajul partidului lui Péter Magyar a scăzut de la 9 puncte procentuale la 4 puncte procentuale în ultimul trimestru. Potrivit sondajului Institutului IDEA, în afară de cele două partide majore, doar Coaliția Democrată (DK) ar atinge pragul parlamentar de 5%.

Alte institute – precum Median sau Centrul de Cercetare 21 – au măsurat creșterea popularității al Partidului Tisza, în luna iunie. Seria de date publicată recent de Institutul Publicus în ziarul „Népszava” a arătat de asemenea că avantajul Partidului Tisza a devenit puțin mai mare la nivelul întregii populații, atât în ​​rândul alegătorilor siguri, cât și în rândul alegătorilor partidelor sigure. Referindu-se la cercetarea lor reprezentativă care s-a încheiat la sfârșitul săptămânii trecute, Péter Magyar a susținut că avantajul Partidului Tisza a crescut și mai mult, depășind FIDESZ cu 10% la nivelul întregii populații. Cercetarea IDEA se remarcă și prin faptul că sondajele realizate de alte institute consideră, în general, partidul Patria Noastră (Mi Hazánk) drept partid parlamentar.

Sursa: Rador Radio România