„S-a încheiat aceea epocă în care puteam spune că totul este bine la vest de noi și nu trebuie să facem nimic decât să copiem ceea ce se întâmplă acolo”, a declarat premierul, marți, la deschiderea unui bazin de înot în Szekszárd, județul Tolna.

„Poate mai la vest de Ungaria sunt mai bogați decât noi, dar nu mai putem spune că totul este mai bun acolo decât aici”, a adăugat Viktor Orbán, care a subliniat: „Securitatea a dispărut, au venit migranții, se creează societăți paralele, tradițiile creștine dispar, copiii și familiile nu se pot simți în siguranță și între timp economia Europei pierde constant teren în comparație cu alte economii emergente din lume. Ungaria are două opțiuni: fie mergem cu ei, fie ne vom urma propriul drum maghiar. Dacă și Ungaria urmează calea pe care o parcurg cei din vest, atunci trebuie să ținem cont de faptul că nu numai securitatea și pacea vor dispărea în Ungaria, dar și oportunitatea ca oamenii să se reunească pentru evenimente precum deschiderea Bazinului de Înot „Sipos Márton”. Dacă alegem calea Bruxelles-ului, înseamnă că taxele vor fi majorate, iar banii colectați vor fi trimiși la Bruxelles și de la Bruxelles în Ucraina. Dacă alegem această cale, se întâmplă la fel și cu noi ca și cu ei: vom fi în pragul războiului, migranții ne vor bate la uși și vom plăti la fel de multe taxe ca cei din Occident”.

Viktor Orbán a amintit, totodată, că marți s-au împlinit 10 ani de la „Bătălia de la Röszke”, când migranții au încercat să invadeze Ungaria cu forța.

„În schimb, dacă vom avea suficient curaj și continuăm ceea ce am început, atunci putem rămâne pe calea guvernării naționale. Atunci Ungaria va rămâne o insulă a păcii; nu va intra în război, nu își va asuma responsabilitatea pentru un război cu care nu are nicio legătură, nu își va trimite banii Ucrainei, nu își va ceda puterile și suveranitatea către Bruxelles”, a afirmat premierul, care a menționat: Dacă istoria milenară a Ungariei ar putea fi descrisă într-un singur cuvânt, care exprimă bine și situația actuală, acesta ar fi „totuși”. Când am pierdut Primul și al Doilea Război Mondial, adversarii noștri au decis să traseze granițele Ungariei și să ne creeze condiții în care este imposibil de supraviețuit. Și dacă totuși am supraviețui, atunci să rămânem săraci și mici pentru totdeauna. Aceasta este soarta Ungariei, asta ne-a fost destinată după Primul și al Doilea Război Mondial, îngreunată de comunism. Totuși, noi suntem aici. Suntem aici, vom fi aici, și, dacă ni se va oferi în continuare posibilitatea de a guverna, Ungaria va deveni din nou o țară mare și bogată.

Premierul a menționat, de asemenea: Construirea bazinului de înot a fost decisă acum nouă ani în cadrul Programului „Orașe Moderne”. La acea vreme, am ajuns la un acord cu privire la tot ce urma să fie construit la Szekszárd, inclusiv acest bazin. Programul se baza pe o idee care nu dorea ca Budapesta să spună celor din mediul rural cum să cheltuiască subvențiile primite de la Budapesta, ci mai degrabă i-a lăsat, a vrut și chiar i-a provocat pe localnici să spună: ce au nevoie. Ministrul construcțiilor, János Lázár, și eu însumi suntem de la țară și știm exact că țara nu este formată doar din Budapesta.

În ceea ce privește construirea bazinului de înot, a spus că „atunci când putem pune punct unor probleme haotice, de obicei se spune: Ce a fost, a fost, va fi, ce va fi, FIDESZ”.

Premierul a amintit că au beneficiat de cea mai mare încredere posibilă din partea localnicilor, iar la alegerile parlamentare din 2022 au primit mai multe voturi în Szekszárd decât oricând, ceea ce a fost un sprijin imens.

Sursa: Rador Radio România