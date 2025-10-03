Premierul Viktor Orbán a ținut o scurtă conferință de presă la Copenhaga, unde va începe joi reuniunea Comunității Politice Europene (CPE), iar cu o zi înainte a avut loc un summit informal al UE, scrie „Hirado.hu” (Ungaria).

Premierul a descris summitul UE de miercuri drept o luptă în cușcă, spunând că „Europa se îndreaptă spre război cu pași repezi”. Mai târziu, răspunzând la întrebarea unui jurnalist, a subliniat că Ungaria nu este de acord în continuare cu aderarea Ucrainei la UE și în această chestiune ungurii nu pot fi ocoliți.

Viktor Orbán a fost întrebat, joi, în limba engleză despre propunerile de la Bruxelles. Premierul a răspuns: „În esență, fiecare propunere care se află pe masă este o propunere de război”.

„Să le dăm ucrainenilor mai mulți bani pentru război, să le dăm ucrainenilor arme pentru război, să accelerăm intrarea lor în Uniunea Europeană”, a enumerat Viktor Orbán propunerile, menționând: „Mai mult, ieri chiar au prezentat strategia de război respectiv cum trebuie învinși rușii. Este îngrozitor, este rău pentru Ungaria, cred că este rău și pentru Uniunea Europeană, dar presiunea este mare”.

După care a anunțat că va propune conducerii FIDESZ să înceapă o campanie de semnături împotriva planurilor de război ale Bruxelles-ului în Ungaria, deoarece vor fi necesare toate eforturile pentru a rămâne în afara acestui război.

Răspunzând la o altă întrebare, premierul a declarat că nu a fost de acord cu propunerea prezentată la summitul informal al UE, conform căreia se are în vedere modificarea actualului mediu juridic al negocierilor de aderare la UE. El a amintit, totodată, că până acum era necesar un sprijin de 100% din partea țărilor membre pentru deschiderea capitolelor de negociere. Ei vor să modifice acest mediu juridic în așa fel încât pentru deschiderea capitolelor să nu fie necesară unanimitatea, ci să fie suficientă o majoritate calificată, iar la închiderea capitolelor să rămână valabilă unanimitatea. În același timp, a atras atenția asupra faptului că modificarea regulamentului necesită, de asemenea, unanimitate.

„Și am spus că eu nu contribui la asta”, a declarat premierul.

Mai degrabă ar prefera o altă țară în UE

Premierul a afirmat ulterior că va purta discuții cu prim-ministrul Georgiei în marja întâlnirii. După cum a spus, Georgia este una dintre cele mai de succes țări din Europa, nu cunoaște nicio altă țară care să aibă atât de mult succes. Este stabilă din punct de vedere politic, economia sa este „înfloritoare” și acesta este motivul pentru care succesele țării sunt admirate și studiate.

Europa are nevoie de țări de succes, deoarece multe țări europene nu înregistrează succese, economia nu funcționează aici, stagnează, a declarat premierul. Pe lângă aceasta a mai spus (în timp ce pleca), răspunzând la o întrebare, că Europa are nevoie de o conducere adecvată în situația actuală.

Sursa: Rador Radio România