Liderul de la Kremlin a anunțat, de asemenea, joi că întâlnirea cu președintele american, Donald Trump, programată „în zilele următoare”, ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite, scrie „Le Figaro” (Franța).

Președintele rus, Vladimir Putin, s-a arătat defavorabil ideii unei viitoare întâlniri cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, afirmând că încă nu sunt încă întrunite „condițiile”.

Pe de altă parte, o întâlnire cu președintele american, Donald Trump, este planificată „în următoarele zile” și ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite. „Le Figaro” oferă o actualizare a situației.

O întâlnire Putin-Zelenski nu este pe ordinea de zi

Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi că nu sunt întrunite „condițiile” pentru o întâlnire față în față cu Volodimir Zelenski, în timp ce omologul său ucrainean insistă asupra unui astfel de summit, în prezența președintelui american, Donald Trump.

„Nu am nimic împotriva acestui lucru, în general; este posibil, dar trebuie îndeplinite anumite condiții pentru aceasta. Din păcate, suntem încă departe de aceste condiții”, a declarat liderul de la Kremlin, citat de agențiile de știri rusești.

Volodimir Zelenski pledează de câteva săptămâni pentru o întâlnire cu omologii săi rus și american. El susține că o astfel de întâlnire este o „prioritate foarte clară” și ar putea „duce la o pace cu adevărat durabilă”.

Președintele ucrainean a vorbit la telefon miercuri cu Donald Trump, după vizita lui Steve Witkoff la Moscova. La conversație au participat și mai mulți lideri europeni.

Liderul ucrainean a declarat joi dimineață că intenționează să poarte „mai multe” convorbiri pe parcursul zilei, cu cancelarul german, Friedrich Merz, precum și cu oficiali francezi și italieni. „Vor exista, de asemenea, comunicări la nivelul consilierilor pe probleme de securitate națională”, a adăugat Zelenski, pentru a forța Rusia „să ia măsuri concrete pentru a pune capăt agresiunii sale”.

Un summit planificat „în următoarele zile” între Putin și Trump, posibil în Emiratele Arabe Unite

După întâlnirea cu trimisul lui Donald Trump, Steve Witkoff, Vladimir Putin se va întâlni cu omologul său american „în următoarele zile”, a anunțat consilierul diplomatic al președintelui rus, citat de agențiile de știri rusești.

„La sugestia părții americane, s-a ajuns la un acord pentru organizarea unei întâlniri bilaterale la cel mai înalt nivel în următoarele zile, adică o întâlnire între președintele Vladimir Putin și Donald Trump”, a declarat Iuri Ușakov, fără a specifica locul întâlnirii.

În prezența jurnaliștilor, liderul de la Kremlin a anunțat că această întâlnire ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite, care ar fi un „loc potrivit”, deoarece președintele Mohammed bin Zayed este unul dintre numeroșii „prieteni care sunt gata să ne ajute să organizăm acest tip de eveniment”.

Sursa: Rador Radio România