„El crede că calculele sale sunt bune, dar sunt convins că va pierde”, spune președintele Ucrainei. În opinia sa, este nedrept ca premierul ungar să vrea să instrumentalizeze războiul ruso-ucrainean în avantajul electoral, scrie „Nepszava” (Ungaria).

Poziția lui Viktor Orbán nu reflectă poziția Ungariei în ansamblu. Aceasta este diferența dintre Ungaria și Rusia: în Rusia, poziția lui Putin este identică cu cea a societății sale. Politicile lui Viktor, sunt, din păcate, anti-ucrainene. Și anti-europene. El folosește asta în politica sa internă: vrea să folosească războiul din Ucraina în avantajul său pentru alegeri. Ceea ce este nedrept, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat pentru VálaszOnline.

Volodimir Zelenski a menționat că Ungaria este membră a Uniunii Europene și a NATO, și nu se poate comporta ca o țară care le urăște pe amândouă. „Poate că crede că își poate rezolva problemele prin intermediul petrolului și gazelor și de aceea pariază pe o relație bună cu Putin și pe o relație proastă cu Ucraina. El crede că calculele sale sunt bune, dar sunt convins că va pierde”. „Și spun asta dintr-o perspectivă istorică, nu din cauza alegerilor”, a spus președintele ucrainean, care a precizat: „Întotdeauna am căutat un dialog productiv cu el, dar prin pașii și acțiunile sale, el depășește granițele suveranității Ucrainei. Și nu are dreptul să treacă peste această graniță”.

La întrebarea dacă știa că, atunci când Orbán a vizitat Kievul în iulie anul trecut, va fi la Moscova câteva zile mai târziu, Zelenski a spus că nu, că a fost decizia lui Orbán, dar ar fi putut să-i spună. „Mă vizitează, vorbește despre cum s-ar putea termina războiul – apoi merge în Rusia. Dacă știau rușii despre asta? Probabil că da. Nu se poate ca după întâlnirea de aici să se hotărască brusc că va merge în Rusia. Știa dinainte, știa ce face. Este aceasta o relație sinceră? Nu este. Deoarece se duce în altă parte să discute despre noi. Desigur, poate merge oriunde, este liderul unei țări suverane, dar a mers să vorbească despre război - despe un război care ne afectează pe noi, poporul ucrainean. Chiar ar fi putut să o spună”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a fost întrebat de VálaszOnline și despre așa-numitul scandal al spionajului, amintind că Serviciul de Securitate al Ucrainei a comunicat public, în mod neobișnuit, despre capturarea presupușilor spioni ungari, iar Ungaria a luat o măsură similară în centrul Budapestei. „Să spunem așa: Budapesta a încercat să se amestece în afacerile interne ale Ucrainei în zeci de moduri diferite. Nu puteați să fi auzit despre acestea. „Noi am oprit distribuirea ilegală a pașapoartelor din Transcarpatia chiar înainte de război. Am gestionat majoritatea cazurilor în liniște, între noi. De ce am făcut public cazul de față? Avem fotografii și videoclipuri despre diverse întâlniri organizate de Serviciul Național de Securitate Militară al Ungariei (KNBSZ) pe teritoriul ungar, pe care le vom publica și noi, dacă va fi necesar”, a declarat Zelenski, care a adăugat: „Nu vreau să ameninț pe nimeni, dar chiar avem totul în posesia noastră. Chiar și modul în care KNBSZ și-a plătit agentul. Am documentat totul. Rețeaua ungară a fost construită din 2021, iar chestiunile legate de domeniul militar au fost puse în 2024-2025. Ultimul transfer de informații a avut loc pe 25 martie anul curent.

De ce a fost necesar ca în regiunea de frontieră ucraineno-ungară să ne caute vulnerabilitățile noastre? De ce au vrut ungurii să obține informații despre locul în care am instalat elementul local al sistemului de rachete de apărare aeriană S-300? Pentru că asta îi interesa. Au avut și întrebări concrete pe telefoanele lor – și acestea sunt la noi; în cele unsprezece puncte, ei au întrebat, printre altele, ce ar spune locuitorii Transcarpatiei despre prezența forțelor de menținere a păcii ungare. Și despre locul în care sunt staționate diversele noastre unități militare. Cum ar trebui să reacționăm la asta în timp de război? Nu spun că Budapesta își dorește ceva, dar dacă nu își dorește, atunci pentru cine colectează informațiile? s-a întrebat președintele ucrainean, care a adăugat că i-a întrebat pe oficialii NATO dacă le-au cerut ungurilor să colecteze date despre astfel de chestiuni, iar aceștia au răspuns că nu.

„Sunt președintele unei țări aflate în război - cum ați fi reacționat dumneavoastră în locul meu? Nu-l învinovățesc pe Viktor Orbán, ci KNBSZ”, a subliniat Zelenski.

Referitor la remarca potrivit căreia premierul a lansat o consultare publică cu privire la aderarea Ucrainei la UE, motiv pentru care țara este acoperită cu o a doua serie de afișe, Zelenski a spus: „Orbán folosește Ucraina pentru propria alegere, neînțelegând că acest lucru ar avea consecințe mult mai grave și periculoase: radicalizarea și anti-ucraineismul societății ungare”.

„Prin faptul că nu ne ajută, îi face o favoare lui Putin. De aceea am spus că Viktor comite o greșeală gravă, istorică. Aceasta este opinia mea personală. Nu pot zâmbi sau îmbrățișa, când văd ce se întâmplă în realitate. Pentru că realitatea nu ar trebui să fie diferită de politică. Dacă ești pregătit pentru o relație corectă, vom găsi cadrul potrivit pentru aceasta. Dar cum poate folosi imaginea mea pentru propria alegere? Nu am fost de acord cu aceasta! Sunt președintele altei țări. Este incorect ca el să mă folosească pentru politica sa internă! Nici în alte țări nu există afișe cu Orbán. Pentru că nu ar fi etic”, a spus președintele Ucrainei.

În interviu, Volodimir Zelenski a mai spus: „Mulți sunt în continuare neîncrezători și nu înțeleg că Putin urmărește anexarea totală a Ucrainei”, „scopul lui este ca noi să nu mai existăm”;

„O pace durabilă va fi posibilă doar dacă statele, care sunt capabile să aplice o presiune reală, vor înțelege adevăratele obiective ale președintelui rus”. „Un armistițiu este cu siguranță posibil mai devreme - este și important să fie -, dar pacea va veni doar atunci când lumea va înțelege ce își dorește președintele rus”.

Liderii mondiali s-ar putea întreba cât timp mai poate rezista Ucraina, dar se așteaptă ca lumea să-l oprească pe Putin, Statele Unite să impună sancțiuni, iar Europa să găsească o modalitate de a influența China.

„Ar fi bine dacă țările mediatoare nu s-ar gândi la ce ar putea pierde din cauza sancțiunilor – ce dezavantaje economice ar avea sau ce s-ar întâmpla cu cooperarea spațială și comunicațiile prin satelit –, ci s-ar concentra asupra subiectului negocierilor: războiul”.

Statele Unite nu dau dovadă deocamdată că ar fi un mediator puternic, „rușii au spus să nu mai fie la masa negocierilor, și pur și simplu americanii au plecat. De ce? Din cauza politicii lor blânde față de Rusia”.

Sursa: Rador Radio România