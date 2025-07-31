Anunțul vine după ce Comisia exprimase temeri la începutul acestei veri că fondurile SAFE ar putea rămâne neutilizate.

Toate cele 150 de miliarde de euro disponibile în programul de împrumuturi pentru apărare SAFE al UE vor fi acordate, în urma solicitărilor din partea a 19 state membre, printre care și România, a anunțat vineri președinta Comisiei Europene, von der Leyen.

"Am ajuns la subscrierea completă”, a declarat von der Leyen într-o conferință de presă din Letonia, vineri după-amiază, caracterizând această participare drept un "adevărat succes european".

La sfârșitul lunii iulie, 18 țări ale UE și-au exprimat oficial interesul de a contracta împrumuturi pentru apărare în cadrul programului Acțiune de Securitate pentru Europa (SAFE) al UE, cu oferte în valoare de cel puțin 127 de miliarde de euro. Ulterior, s-a alăturat și Danemarca.

Țările trebuie să solicite atât o sumă minimă, cât și o sumă maximă. Însă cifra de 127 de miliarde de euro raportată anterior de Euractiv reflecta doar limita inferioară a solicitărilor. Maximul agregat al ofertelor țărilor este mult mai mare decât pachetul total de împrumuturi.

Prin anunțul lui von der Leyen, Executivul de la Bruxelles a semnalat că pachetul total va fi distribuit între cele 19 țări, alocarea finală fiind bazată pe planurile lor și pe ofertele lor.

Statele membre UE au termen până la sfârșitul lunii noiembrie pentru a detalia modul exact în care intenționează să utilizeze pachetele financiare.

Comisia a așteptat ca și Danemarca să se alăture înainte de a face anunțul, dar numărul final este încă sub "estimarea" comisarului pentru apărare, Andrius Kubilius, care se baza pe cel puțin 20 de țări, după cum a declarat într-un interviu pentru Euractiv luna trecută.

Anunțul vine după ce Comisia se temea inițial la începutul acestei veri că nu vor fi utilizați toți banii planificați pentru SAFE. Dacă suma integrală nu ar fi fost solicitată, ideea era să se deruleze din nou cererile anul viitor pentru a distribui fondurile rămase către noi proiecte de apărare.

De asemenea, Comisia a afirmat în repetate rânduri că banii SAFE ar putea fi folosiți pentru a cumpăra muniție și rachete pentru Ucraina.

"Multe state membre au indicat că îi vor folosi și [SAFE] pentru a sprijini industria de apărare ucraineană”, a adăugat von der Leyen.

Deși defalcarea va fi publicată abia în noiembrie, sprijinul pentru Ucraina ar fi putut ajuta la convingerea danezilor, având în vedere contribuția lor considerabilă la Kiev.