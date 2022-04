„Am avut o discuție, după ce am revenit în țară în această dimineață, cu ministrul energiei. România nu este afectată în acest moment. Consumul de gaze este mult sub capacitatea de producție pe care noi o avem. Știți foarte bine că suntem una dintre puținele țări din Europa care beneficiem de resursă de gaz consistentă, sigur, nu pe deplinătatea nevoilor noastre. Asigurăm pentru perioada de iarnă un import de aproximativ 20% din necesar. Acum, când discutăm, se caută surse alternative de asigurare a gazului, dar, încă o dată, în acest moment România nu este afectată”, a declarat premierul Nicolae Ciucă într-o conferință de presă.

Întrebat dacă România ar putea exporta gaze, Ciucă a precizat că abia prin 2026-2027 se va putea vorbi de exporturi:

„Odată ce va fi aprobată Legea Offshore, începând cu luna iulie vom putea să beneficiem de primele gaze extrase din Marea Neagră de către compania Black Sea Oil and Gas, care va asigura aproximativ un miliard de metri cubi pe an. Ca atare, în următoarele luni, până la sfârșitul anului, probabil vom beneficia de aproximativ 400-500 de milioane de metri cubi, ceea ce nu asigură cantitatea necesară nici să exportăm, nici să ne asigurăm rezervele de gaz pentru iarnă. Caragele reprezintă resursa noastră de gaz "onshore" de la mare adâncime și, așa cum am discutat cu specialiștii, primele gaze pot fi extrase în anul 2024. Neexistând o evaluare clară asupra cantității de gaze care poate fi extrasă, cel puțin în primă fază, nu putem spune că vom exporta gaz începând din 2024. Cert este că odată ce se va trece la exploatarea gazelor de la mare adâncime din platforma Neptun din Marea Neagră, ceea ce se va întâmpla la sfârșitul anului 2026-începutul anului 2027, din acel moment, vom putea să exportăm gaz”.