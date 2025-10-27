„Într-o lume în care alții se mișcă rapid, Europa trebuie să țină pasul: acesta este cel mai important mesaj de astăzi”, a declarat Ursula von der Leyen la Forumul Dialogului Global de la Berlin 2025, informează ANSA (Italia).

„Lumea se schimbă mai repede decât politicile noastre. Instituțiile noastre trebuie să își transforme modul în care gândesc, formulează politici și iau decizii pentru a ține pasul cu o lume în rapidă schimbare”, a afirmat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Înainte de a ne proiecta forța în străinătate, trebuie să ne reînnoim. UE se confruntă cu provocări profunde: încetinirea economică, vulnerabilități strategice, amenințări la adresa independenței și a modelului său social. Dar are și resurse excepționale. Să ne valorificăm punctele forte pentru o Europă puternică și coezivă”.

„Știm cu toții că avem o problemă legată de dimensiuni: pe măsură ce startup-urile noastre cresc, disponibilitatea limitată a capitalului de risc le obligă să apeleze mult prea des la investitori străini. Aceasta înseamnă bogăție și suveranitate care merg în altă parte. Însă noi vrem ca această investiție să aleagă Europa. Și vrem să investim în ce e mai bun din Europa. Ești un startup inovator? Atunci trebuie să îți simplificăm creșterea în toate cele 27 de state membre europene. Dar nu cu 27 de reguli diferite. Acesta este motivul pentru care pregătim așa-numitul al 28-lea regim pentru companiile inovatoare. O regulă unică și simplă pentru întreaga Uniune Europeană”, a anunțat Ursula von der Leyen la Forumul 2025 Berlin Global Dialogue.

„Și pentru că vrem să investim în ce e mai bun din Europa, ne accelerăm activitatea privind capitalul privat. Și de aceea lucrăm la noi modele de finanțare, de exemplu cu investitori privați printr-un nou Fond Scaleup Europe”, a adăugat ea. „Trebuie să menținem ritmul a ceea ce am început. Într-o lume în care alții se mișcă rapid, Europa trebuie să țină pasul: acesta este cel mai important mesaj de astăzi”.

Sursa: Rador Radio România