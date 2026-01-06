Italia și Franța au făcut presiuni asupra Comisiei Europene pentru a obține mai multe concesii la bugetul Politicii Agricole Comune.

Comisia Europeană propune creșterea finanțării disponibile pentru agricultură în cadrul următorului buget multianual al UE, pentru a convinge țările reticente să sprijine Acordul Mercosur.

Italia și Franța au făcut presiuni asupra Comisiei pentru mai multe concesii la bugetul agricol pentru a-și asigura sprijinul pentru acordul comercial negociat de mult timp cu țările Mercosur.

Ambasadorii UE ar putea să voteze acordul comercial într-o reuniune organizată vineri, deschizând calea pentru o posibilă semnare în Paraguay pe 12 ianuarie.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a trimis marți o scrisoare președinției cipriote a Consiliului UE și președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, propunând reorganizarea fondurilor care nu erau disponibile imediat în cadrul propunerii inițiale de buget 2028-2034.

Ea sugerează ca două treimi - aproximativ 45 de miliarde de euro - din suma rezervată până la revizuirea intermediară a bugetului pe șapte ani să fie mobilizată imediat pentru a sprijini fermierii. Statele membre pot solicita acest lucru atunci când își prezintă planurile de parteneriat naționale și regionale.

Scrisoarea reiterează, de asemenea, propunerile existente pentru fermieri, inclusiv o rezervă de 6,3 miliarde de euro pentru a face față perturbărilor pieței, precum și un sprijin financiar sporit pentru zonele rurale – care și-au pierdut pilonul dedicat în cadrul noii PAC – cu cel puțin 10% din resursele fiecărui plan de parteneriat național și regional.

„Combinarea acestor instrumente politice și bugetare va oferi fermierilor și comunităților rurale un nivel de sprijin fără precedent, în anumite privințe chiar mai mare decât în ​​ciclul bugetar actual”, se arată în scrisoarea lui von der Leyen.

Miniștrii agriculturii din UE se întrunesc miercuri într-o reuniune extraordinară găzduită de Comisie, care va aborda reciprocitatea în acordurile comerciale pentru fermieri, precum și următorul buget PAC.