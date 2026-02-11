UE trebuie să elimine obstacolele din piața unică ce o împiedică să devină un veritabil gigant global și trebuie să facă progrese într-un fel sau altul, dacă nu este posibil cu toți Cei 27, atunci prin mecanismul cooperării consolidate.

Declarația a fost făcută miercuri de Ursula von der Leyen în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg.

"La plenara precedentă ne-am concentrat pe tensiunile geopolitice cu care se confruntă UE. Dar puterea noastră pe scena politică depinde de puterea economică. Competitivitatea a fost întotdeauna una dintre prioritățile noastre, dacă nu cea mai importantă", a declarat șefa executivului european în fața eurodeputaților, relatează Agerpres.

"Astăzi vreau să mă concentrez pe progrese și pașii următori - comerțul, piața unică și simplificarea", a afirmat ea.