Șefa Comisiei Europene nu a specificat de unde vor veni banii.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că Ucraina va primi în curând 2 miliarde de euro pentru drone, fără a specifica însă de unde vor proveni acești bani.

„Un total de 2 miliarde de euro vor fi cheltuiți acum pe drone”, a declarat von der Leyen într-un comunicat comun cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Acest lucru permite Ucrainei să se extindă și să își utilizeze întreaga capacitate și va permite, de asemenea, UE să beneficieze de această tehnologie”, a adăugat ea.

Von der Leyen nu a specificat de unde provin banii.

Anterior, ea a propus o Alianță a Dronelor pentru Ucraina, care să fie susținută prin acordarea inițială de împrumuturi în valoare de 6 miliarde de euro din angajamentul membrilor G7 - Comisia fiind membră a clubului.

„Avem nevoie de o soluție mai structurală pentru sprijinul militar acordat Ucrainei”, a spus von der Leyen, înainte de a menționa propunerea Comisiei de a utiliza activele imobilizate rusești pentru împrumuturi către Kiev. Belgia se opune.

Ideea, a clarificat von der Leyen, este „nu confiscarea” activelor, ci ca banii către Ucraina să vină sub formă de împrumuturi, plătite în tranșe, pe care Kievul va trebui să le ramburseze „dacă Rusia plătește despăgubiri”.

„Vom consolida industria noastră de apărare asigurându-ne că o parte din împrumut este utilizată pentru achiziții în Europa și cu Europa”, a adăugat ea.

Europenii și canadienii ar trebui să contribuie cu arme americane în valoare de un miliard de euro pe lună către forțele armate ucrainene, a scris președintele țării, Volodimir Zelenski, marți dimineață, pe X.

Aceste livrări au loc în cadrul așa-numitului mecanism PURL, coordonat de NATO și Washington.

Vorbind alături de von der Leyen, Rutte a susținut „ideea excelentă” a Comisiei de a înființa un „Zid al dronelor” la granița de est a UE și NATO.

Liderii țărilor UE care se vor reuni miercuri la Copenhaga vor discuta propunerea Comisiei.