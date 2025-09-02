„Sunt absolut convins că lucrurile se pot schimba”, a asigurat premierul, duminică, în ajunul unei runde de discuții cu partidele politice. Partidele de opoziție, în schimb, și-au reafirmat decizia de a da jos guvernul, scrie „Le Monde” (Franța).

Șapte zile îl despart acum pe François Bayrou de votul de încredere care are toate șansele să provoace plecarea sa de la Palatul Matignon, luni, 8 septembrie. Înaintea acestei scadențe de temut, prim-ministrul a început „un turneu de adio”, potrivit expresiei ironice a prim-secretarului Partidului Socialist (PS), Olivier Faure. Începând de luni, 1 septembrie, premierul primește la Matignon forțele politice reprezentate în Parlament, pentru un ciclu de discuții.

În paralel, șeful guvernului continuă să-și orchestreze ampla operațiune de comunicare, în speranța de a provoca o răsturnare de situație în favoarea sa. Pentru că partidele de opoziție, de la Rassemblement National (RN) până la Partidul Socialist, promit să-i administreze o înfrângere majoră, votând împotriva moțiunii de încredere. „Nu există niciun suspans”, a declarat Olivier Faure, duminică, 31 august, la BFM-TV. „Decizia PS este irevocabilă”.

La acest refuz anunțat se adaugă și impopularitatea lui François Bayrou – fără precedent pentru un prim-ministru sub a V-a Republică – care îl discreditează în ochii unei mari părți a opiniei publice. Însă centristul pare detașat de toate aceste realități. „Sunt absolut convins că lucrurile se pot schimba. Cum? Dacă francezii, în săptămâna care urmează, spun: «Dar toate acestea sunt nebunești!»”, a exclamat el, duminică, pe cele patru canale de știri continue (LCI, Franceinfo, BFM-TV și CNews).

François Bayrou a mizat totul pe campania sa de convingere a opiniei publice, împotriva parlamentarilor a căror „responsabilitate” o pune sub semnul întrebării, după ce a renunțat să-i mai convingă de temeinicia măsurilor sale bugetare. Întâlnirile de la Matignon sunt primele schimburi directe pe care prim-ministrul le organizează cu partidele reprezentate în Parlament de la prezentarea liniilor sale bugetare, pe 15 iulie. Dacă ecologiștii și „nesupușii” (LFI) au refuzat invitația din start, PS și RN au acceptat să meargă la Matignon „din politețe republicană”.

„Comunicare anxiogenă”

Atât susținătorii, cât și opozanții lui François Bayrou se miră de aceste negocieri tardive. Prim-ministrul consideră însă că „a negocia are sens doar dacă suntem de acord asupra diagnosticului” și îi acuză pe francezi și pe reprezentanții lor că nu au conștientizat încă amploarea „pericolului” politic și financiar legat de derapajul conturilor publice.

„Prin comunicarea anxiogenă, prin discursul apocaliptic, François Bayrou a făcut aproape imposibilă orice negociere”, constată Bruno Cautrès, cercetător la Centrul de cercetări politice al Sciences Po.

Mai pragmatic, François Bayrou continuă să apere ideea că el a fost „singurul care nu era în vacanță” în această vară, precizând că „la Paris nu era nimeni”, explicându-și astfel izolarea de la Matignon. Olivier Faure s-a arătat din nou scandalizat, considerând „patetică și crepusculară” intervenția prim-ministrului, amintind în același timp că el însuși se întorsese în circumscripția sa din Seine-et-Marne încă din 30 iulie.

Această nouă înfruntare între François Bayrou și liderul socialiștilor reflectă deteriorarea rapidă a relațiilor dintre prim-ministru și partidele politice de care depinde supraviețuirea sa. Șeful guvernului se află în contratimp chiar și cu propriii săi miniștri, care fac apel la negocieri cu „partidele de guvernământ”.

„Nu trebuie niciodată să pui poporul împotriva partidelor politice și a reprezentativității lor și nici împotriva partenerilor sociali (...), cu ei trebuie discutat, nu există altă alegere”, l-a avertizat ministrul teritoriilor de peste mări, Manuel Valls, duminică, la France Inter. Ministrul justiției, Gérald Darmanin, a apreciat și el că „acest guvern trebuie să facă eforturi, să întindă mâna, să modifice poate – prim-ministrul însuși a spus-o – un anumit număr de propuneri”.

Respingerea propunerilor PS

François Bayrou este convins că adversarii săi vor căderea lui doar pentru a nu fi nevoiți să înfrunte constatarea unei Franțe cu viitorul ipotecat de o datorie nesustenabilă. „Dacă guvernul cade (...), asta înseamnă că vom schimba politica, [că o vom] abandona pentru a adopta alta, mai laxistă”, a susținut el, ca și cum succesorul său ar fi condamnat la aceeași neputință.

Prim-ministrul afirmă că planul său de redresare bugetară și efortul de 44 de miliarde de euro reprezintă în continuare cea mai bună formulă pentru atingerea unui deficit de 3% în 2029. PS, în schimb, vrea să atingă acest obiectiv în 2032. „Asta înseamnă că nu facem nimic”, a apreciat François Bayrou, respingând în bloc propunerile partidului lui Olivier Faure, în timp ce acesta din urmă a propus să-l înlocuiască la Matignon. „Se va putea instala aici cu un guvern din care ar fi exclusă formațiunea LFI [La France insoumise], dar nu văd unde ar găsi alte susțineri și alte voturi”, l-a criticat președintele MoDem.

La prezentarea bugetului lor „din umbră”, sâmbătă, la universitatea de vară de la Blois, socialiștii au apărat un plan care reduce la jumătate (21,7 miliarde de euro în 2026) amploarea efortului dorit de centrist, cu o mare parte bazată pe căutarea de noi venituri. Crearea unei taxe de 2% pe averile de peste 100 de milioane de euro, inspirată de economistul Gabriel Zucman, este estimată la 15 miliarde de euro. „Taxa Zucman este neconstituțională. Este o amenințare la adresa investițiilor în Franța”, a denunțat François Bayrou. Prim-ministrul continuă să respingă în bloc propunerile PS, apărând în același timp „perspectiva ca cei mai înstăriți să participe cu mai mult”.

François Bayrou a evocat, duminică, concesii privind eliminarea zilelor libere, pe care le-ar putea reduce la una în loc de două, după ce se gândise la trecerea de la 35 la 36 de ore de muncă pe săptămână, înainte de a reveni asupra ideii. A trimis de asemenea semnale de deschidere către RN, evocând alinierea sa cu Marine Le Pen asupra necesității de a reduce contribuția Franței la Uniunea Europeană sau asupra „avantajelor de care ar beneficia străinii și de care francezii nu s-ar bucura”, fără a preciza însă care ar fi acestea.

