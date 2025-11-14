Se întâmpla de ceva vreme. Insulte, amenințări, chiar și în fața copiilor. Apoi, punctul culminant. A așteptat-o ​​în fața locului de muncă, la Seregno, în Brianza. În mână avea o sticlă de plastic de jumătate de litru plină cu benzină.

Bărbatul în vârstă de 46 de ani o aștepta, pregătit să o imobilizeze. Apoi, i-a aruncat lichidul în ochi soției sale, împingând-o și pălmuind-o. Atacul a fost surprins de camerele de supraveghere, care au filmat-o pe femeie – cu ochii arși și mâinile învinețite – refugiindu-se în mașină, în timp ce fostul ei soț fugea, relatează „RAI News” (Itlia).

S-a întâmplat pe 5 noiembrie, după ce femeia hotărâse să se despartă și să se mute, sătulă de bătăile constante ale soțului ei, de naționalitate română.

La scurt timp după aceea, bărbatul s-a prezentat la secția de poliție și a predat „o brichetă, telefonul său mobil și chiar cutia unui sistem GPS instalat în mașina femeii”, pentru a-i urmări deplasările.

O obsesie morbidă, scrie judecătorul de instrucție, care a dispus arestarea sa preventivă sub acuzația de violență în familie și agresiune gravă, deoarece era „sub influența obișnuită a alcoolului”.

Atacul din 5 noiembrie este doar cel mai recent dintr-o serie de agresiuni suferite între Seregno și Limbiate de o femeie de 37 de ani, născută în România, care, timp de luni de zile, a fost insultată, bătută și amenințată de soțul ei, român, în vârstă de 46 de ani. În iunie anul trecut, l-a reclamat și a plecat de acasă cu intenția de a se despărți.

Astăzi, bărbatul în vârstă de 46 de ani a ajuns după gratii, în urma unui ordin de arest preventiv semnat de judecătorul de instrucție Luca Milani și a anchetei desfășurate de procurorul Alessia Menegazzo și de carabinieri. Bărbatul este acuzat de maltratări grave, agresiuni și traume. „Lichidul inflamabil” i-a provocat femeii și probleme de vedere, cu un prognostic de 15 zile.

După cum a scris judecătorul de instrucție în ordonanța de arestare preventivă, pe 5 noiembrie, bărbatul în vârstă de 46 de ani a mers până la „a pune în pericol siguranța victimei printr-un act care ar fi putut avea consecințe mult mai grave”, dacă nu ar fi avut „rapiditatea să se încuie în mașină”. Fostul ei soț, la rândul său, depusese o plângere penală împotriva femeii, susținând că aceasta nu contribuia la cheltuielile familiei și nu se ocupa de „treburile casnice”.

Sursa: Rador Radio România