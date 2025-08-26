Peste 50 de milimetri de ploaie în șase ore, cu vârfuri de 74 de milimetri în zona Rimini, și vânturi care au atins și au depășit 100 km/h, notează „RAI News” (Italia).

Acestea sunt cifrele furtunii, care pe alocuri a atins aproape forța unui uragan, care a lovit regiunea Emilia-Romagna duminică dimineață, afectând în special provinciile Ravenna, Forlì-Cesena și Rimini. Drumurile și pasajele subterane au fost inundate, copacii și panourile publicitare au căzut: pompierii au fost chemați să facă ore suplimentare încă de la ora 3:00 dimineața pentru a face față pagubelor și perturbărilor cauzate de vremea rea.

Cel mai tensionat moment a fost probabil în provincia Rimini, unde a fost necesară intervenția pentru evacuarea a 23 de persoane dintr-un tren blocat pe linia Rimini-Ravenna, după ce un copac mare a căzut pe șine în apropiere de Bellaria-Igea Marina. Linia de cale ferată Rimini-Ferrara a rămas suspendată timp de câteva ore între gările Rimini și Cesenatico, până când trenurile și-au reluat circulația, la începutul după-amiezii.

Primăria din Rimini a explicat că orașul și împrejurimile sale imediate au fost lovite de „o adevărată super-celulă maritimă, un nucleu de furtună care se auto-regenerează atunci când aduce umiditate din mare”. Super-celula a călătorit de la Ravenna la Rimini, unde a produs o precipitație cumulată de 74 de milimetri, cu 30-50 de milimetri în aproximativ 20 de minute, alături de rafale de vânt pe coastă și grindină.

În provincia Ravenna, cele mai semnificative pagube s-au produs la Cervia, în special în cartierul Milano Marittima, unde vânturile puternice au provocat căderea a 265 de copaci, în special în zona dintre Viale 2 Giugno, Viale Matteotti, Via Jelenia Gora și Viale Romagna. Stațiunile de plajă au fost de asemenea grav avariate, o situație care a reprezentat o îngrijorare deosebită în penultima duminică din august și într-una dintre cele mai populare destinații turistice ale Italiei, Riviera Romagnola.

În acest sens, președintele regiunii Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a dat asigurări duminică după-amiază. „În timp ce pompierii, forțele de ordine, echipele de apărare civilă și voluntarii continuă să lucreze neobosit, toate plajele sunt deschise și operaționale și primesc mii de turiști”, a explicat guvernatorul, împreună cu consilierul regional pentru turism, Roberta Frisoni. „Suntem pe teren alături de toți primarii de pe coastă și de operatorii de plaje și turistici”. El a concluzionat: „Pagubele, deși semnificative, sunt limitate la câteva zone foarte restrânse, iar serviciile au fost reluate, plajele fiind curățate și pregătite să primească turiști. Aceasta este încă o demonstrație a organizării și eficienței comunității noastre, care este obișnuită să-și suflece mânecile și să nu se oprească niciodată”.

Sursa: Rador Radio România