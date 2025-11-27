În mijlocul toamnei europene, când temperaturile ar fi trebuit să rămână blânde, un val de frig timpuriu a pus presiune asupra securității energetice a continentului, scrie avvenire.it.

În câteva zile cererea de gaze a crescut dramatic, erodând rapid aprovizionarea acumulată în timpul verii. Rezervele europene au scăzut sub 80%, un nivel care, deși nu este critic din punct de vedere tehnic, i-a stârnit îngrijorarea Bruxelles-ului. Datele de la Gas Infrastructure Europe arată un sistem aflat sub presiune care se apropie de recordurile istorice pentru luna noiembrie, redesenând bilanțul unei ierni care a început prea devreme.

Comparațiile cu anii precedenți evidențiază gravitatea situației. La aceeași dată, în ultimii cinci ani, stocurile europene erau cu aproape zece puncte procentuale mai mari. În urmă cu doisprezece luni, nivelul de umplere era de 88,3%.

Astăzi este de 79,1%, cu aproximativ 87 de miliarde de metri cubi disponibili, dar cu o rată de consum care îi îngrijorează pe operatori. De la 13 octombrie, data convențională de începere a sezonului de încălzire, țările UE au retras 7,5 miliarde de metri cubi, pentru o retragere netă de 4,4 miliarde, cifre sub obiectivul stabilit de Comisia Europeană, care impune ca stocurile între 1 octombrie și 1 decembrie să fie la 90%, chiar și luând în considerare flexibilitatea de 10% acordată statelor membre. Sezonul a evidențiat astfel o lacună: din cei 61 de miliarde de metri cubi necesari pentru a îndeplini standardele UE, Europa a răspuns cu doar 54,7 miliarde.

În acest context, Italia se remarcă ca un caz pozitiv. La mijlocul lunii noiembrie, capacitatea națională de stocare a depășit 91%, scăzând la puțin sub 90% în zilele următoare, mult peste media europeană. Germania și Regatul Unit, cu 71%, respectiv sub 60%, prezintă o situație mai critică. Reziliența Italiei este rezultatul unei strategii planificate: pornind de la 42% la sfârșitul lunii martie, în cinci luni au fost injectați 9,4 miliarde de metri cubi, atingând obiectivul UE cu două luni mai devreme. Acest rezultat a fost facilitat de mecanismele de stimulare implementate de guvern și ARERA, care au asigurat că operatorii puteau acoperi diferența dintre prețurile de achiziție de vară și cele de iarnă.

În ciuda stabilității interne, Europa rămâne tensionată. Cererea crește mai rapid decât oferta, iar săptămânile următoare vor fi cruciale. O ușoară creștere a temperaturilor ar putea oferi o ușurare temporară, însă modelele meteorologice prevăd o nouă scădere a temperaturilor până la sfârșitul lunii, punând o presiune suplimentară asupra stocării.

În ce privește prețurile, anul 2025 a înregistrat până acum o tendință favorabilă. Gazele naturale de pe piața italiană, așa cum a subliniat o analiză a papernest.it, au scăzut de la 0,534 euro pe Sm3 în ianuarie la 0,343 euro în noiembrie, o scădere de 35% față de primele luni ale anului. Scăderea a fost determinată de trei factori principali: stocarea completă la începutul sezonului, cererea scăzută și o contribuție tot mai mare din sursele regenerabile la generarea de energie electrică. La aceasta se adaugă creșterea importurilor de GNL, cu volume record în timpul verii și toamnei, terminalele de regazificare fiind încă departe de saturație. Chiar și la nivel european, sezonul de alimentare (aprilie-octombrie) a înregistrat un import record de GNL, cu un nivel egal cu 82,5 miliarde de metri cubi.

Cu toate acestea, tendința descendentă a prețurilor la gaze s-ar putea inversa rapid. Vremea rece de la începutul lunii noiembrie a accelerat deja retragerile, iar scăderea stocurilor ar putea împinge prețurile în sus în următoarele săptămâni, exact când piața are nevoie de stabilitate. Operatorii se tem că creșterea consumului combinată cu scăderea stocurilor ar putea mări prețurile, întrerupând faza de normalizare observată până acum în 2025. Deocamdată, în peisajul european, Italia rămâne excepția pozitivă. Însă iarna abia a început, iar viitorul prețurilor și al securității energetice va depinde de severitatea sezonului, care a demonstrat deja cât de repede poate testa rezervele continentului.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA