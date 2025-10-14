Șeful diplomației germane, Johann Wadephul, a declarat la București că Aliații apără Flancul estic al NATO și se apără împreună și de amenințările hibride ale Rusiei.

"Nu a trecut decât o lună de când avioane ale Germaniei și României s-au ridicat de la sol pentru că o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României. Asta arată că avem solidaritate în cadrul NATO și că astfel de lezări ale suveranității statelor membre sunt inacceptabile", a declarat marți ministrul germană de Externe, într-o conferință comună de presă cu Oana Țoiu.

"Vom apăra ficare centimetru pătrat al teritoriului NATO, suntem uniți ... Flancul nostru estic va fi apărat împreună", a mai spus șeful diplomației germane.

Wadephul a precizat că Germania participă pentru a patru oară cu avioane Eurofighter la supravegherea spațiului aerian al Flancului estic și la securizarea spațiului aerian al României.

"Ne apărăm împreună de amenințările hibride ale Rusiei ... și împotriva masivelor acțiuni de influențare și dezinformare din spațiul online care pornesc de la instituții de stat ale Rusiei", a subliniat ministrul german de Externe, amintind de alegerile parlamentare din Moldova de luna trecută.

"Un lucru e clar: Rusia dorește să ne testeze hotărârea în fiecare zi, noi ne apărăm cu propriul nostru atu, cu prudență și hotărâre ne apărăm valorile deschise și democrația", fapt ce "îl deranjează în mod vădit atât de tare pe Putin", a afirmat el, reiterând sprijinul pentru Ucraia.

Extinderea UE și reformarea ei nu au fost niciodată atât de importante din punct de vedere geopolitic, potrivit lui Wadephul, care a amintit că extinderea trebuie să se facă și cu Balcanii de Vest, pe lângă Ucraina și Moldova.

Și șefa diplomației române a subliniat susținerea pentru avansarea procesului de extindere a UE atât în privința Ucrainei și Republicii Moldova, cât și a Balcanilor de Vest, pe baza principiului meritelor proprii în implementarea reformelor necesare și a asumării valorilor Uniunii.

