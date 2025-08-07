Noul președinte polonez Karol Nawrocki, catolic și istoric conservator susținut de președintele Donald Trump, poate bloca agenda prim-ministrului centrist și pro-UE, Donald Tusk, scrie „Washington Post” (SUA).

În calitate de candidat susținut de MAGA, i s-a acordat o vizită la Biroul Oval, unde a pozat alături de președintele Donald Trump. Candidat la președinție sub sloganul „Polonia first, polonezii first”, Karol Nawrocki, un catolic conservator în vârstă de 42 de ani, a câștigat la limită alegerile din iunie, oferind partidului populist Lege și Justiție posibilitatea de a paraliza agenda prim-ministrului pro-UE, Donald Tusk.

Miercuri, când Nawrocki a preluat funcția, s-a alăturat altor lideri aliniați cu Trump într-o Europă din ce în ce mai polarizată, inclusiv prim-ministrul ungar Viktor Orban și prim-ministrul slovac Robert Fico. Descriindu-se drept naționalist și patriot, Nawrocki este un neofit politic cu doctorat în istorie, care pare mai confortabil în rolul de a spune și de a apăra povestea trecutului tulbure al țării sale decât să-i scrie viitorul ca putere europeană în ascensiune.

Pentru detractorii săi, el este în cel mai bun caz un controversat „manager al istoriei”, nu un revizionist, ci un istoric care caută să evidențieze rezistența curajoasă a țării sale împotriva puternicilor săi adversari și care dorește ca Germania să plătească despăgubiri substanțiale pentru crimele naziste, despre care insistă că au avut ca victime în mod egal polonezii și evreii.

Folosind puterea președintelui atât de a exercita dreptul de veto, cât și de a introduce legislație, Nawrocki l-ar putea împiedica pe Tusk, un fost lider de rang înalt al Uniunii Europene, să inverseze anii de regres democratic sub Lege și Justiție, menținând linia la fel ca predecesorul său, Andrzej Duda, care era, de asemenea, aliniat cu partidul Lege și Justiție.

Tusk a promis săptămâna trecută că îl va limita pe Nawrocki la puterile prezidențiale definite în constituție. „Nu-i voi permite lui Nawrocki, odată ce va depune jurământul ca președinte, să demoleze politic guvernul”, a spus Tusk.

Lech Walesa, fost președinte polonez și laureat al Premiului Nobel, care a condus mișcarea Solidaritatea împotriva regimului comunist, a declarat că va boicota inaugurarea lui Nawrocki, calificând-o drept un „spectacol rușinos”.

La inaugurarea sa de miercuri, Nawrocki a declarat că „în ciuda campaniei de propagandă, minciuni, teatru politic și dispreț”, în calitate de creștin, poate ierta. El a promis că va lupta împotriva imigrației ilegale, va apăra moneda poloneză și va limita puterile Uniunii Europene.

Ca mulți polonezi, Nawrocki este foarte critic față de Rusia - l-a numit recent pe Putin „criminal de război” - dar este precaut față de Ucraina, insistând că nu ar trebui să i se permită să adere la NATO sau la Uniunea Europeană.

În timp ce Ucraina luptă pentru supraviețuire împotriva invaziei Rusiei, Nawrocki s-a concentrat asupra nemulțumirii de lungă durată legate de uciderea a până la 100.000 de etnici polonezi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„El crede în istorie”

Pentru susținătorii săi, Nawrocki pur și simplu își apără țara, nu Bruxelles-ul: De ce nu ar trebui polonezii să fie mândri de trecutul lor, mai ales când atât de multe lucruri au fost reprimate în timpul a peste patru decenii ca satelit sovietic?

„El vine din istorie, crede în istorie. Va fi un președinte care se concentrează pe istorie”, a spus Aleksander Jankowski, avocat și consilier local care reprezintă partidul Lege și Justiție din Gdansk.

Jankowski a spus că noul președinte se va ridica în fața celeilalte părți - partea liberală, partea Tusk - pe care a numit-o „proporția considerabilă a populației care urăște tot ceea ce te face cine ești”.

Pentru publicul polonez, însă, Nawrocki rămâne în mare parte necunoscut. În timpul campaniei, a folosit mitinguri în mediul rural pentru a sublinia originea sa tradițională și valorile familiale, pentru a clarifica faptul că nu se consideră o elită urbană. Mama sa era legătoare de cărți, iar tatăl său era mecanic și membru al Solidarității. Este boxer amator. S-a născut și a crescut într-un cartier muncitoresc din Gdansk.

„E un tip dur”, a spus Grzegorz Berendt, fost director al Muzeului celui de-al Doilea Război Mondial din Gdansk și profesorul care a supervizat disertația lui Nawrocki, intitulată „Rezistența socială la regimul comunist în voievodatul Elblag”. „Este unul de-al nostru, ca și familia lui, din orașele și satele poloneze”, a spus Berendt.

Nawrocki și-a petrecut cariera ca practician a ceea ce în Polonia se numește „proiectul memoriei”. Și el a fost directorul Muzeului celui de-al Doilea Război Mondial din Gdansk și a condus, de asemenea, Institutul Memoriei Naționale din Varșovia, însărcinat cu popularizarea istoriei Poloniei din secolul al XX-lea și, important, și cu investigarea crimelor comise împotriva polonezilor, de la Revoluția Rusă din 1917, trecând prin al Doilea Război Mondial și până la prăbușirea regimului comunist în 1990. Lăsând CV-ul la o parte, perspectiva sa asupra trecutului nu mai este una academică.

Având în vedere autoritatea prezidențială a lui Nawrocki, Tusk și partidul său, Platforma Civică, vor avea probabil dificultăți. Tusk le-a promis alegătorilor că va spori independența sistemului judiciar, va relaxa restricțiile privind avortul și va legaliza căsătoriile între persoane de același sex. Nawrocki poate pur și simplu să spună nu.

Nawrocki va contribui, de asemenea, la modelarea relațiilor externe, inclusiv cu Ucraina, Rusia, Germania și Statele Unite.

El are în mod clar sprijinul administrației Trump. Într-o vizită la Varșovia în luna mai, secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi L. Noem, l-a numit pe adversarul lui Nawrocki „un dezastru total” și a spus că Nawrocki „trebuie să fie următorul președinte al Poloniei”.

Însă la Bruxelles, unde Tusk a fost primul președinte al Consiliului European dintr-o țară est-europeană, oficialii UE îl susțineau în mod clar pe Rafal Trzaskowski, primarul liberal al Varșoviei, un aliat al lui Tusk și membru al Platformei Civice, care a pierdut turul doi la o diferență foarte mică.

În timpul și după campanie, Nawrocki a subliniat că Polonia susține Ucraina împotriva Rusiei. Într-o declarație acordată publicației maghiare pro-Orban, Mandiner, în primul său interviu acordat presei străine, Nawrocki a numit Rusia „cea mai mare amenințare din regiune, un stat post-imperialist, neo-comunist”. Însă, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a felicitat pe Nawrocki pentru victoria sa, acesta a răspuns că speră „să continuăm să lucrăm împreună pentru binele comun, atât pentru a rezolva trecutul turbulent, cât și pentru a construi un viitor sigur”.

Nawrocki face referire la trecutul masacrelor din Volînia din 1943-1944, în care naționaliștii ucraineni au ucis până la 100.000 de civili etnici polonezi. Atacurile au fost notoriu de sălbatice, sate întregi fiind nimicite, inclusiv femei și copii.

Sub dominația sovietică, discuțiile despre masacre au fost înăbușite. Mulți polonezi consideră masacrele un act de genocid. Ucrainenii le descriu ca pe o tragedie de război și se opun acestei etichete.

Nawrocki spune că Ucraina trebuie să permită exhumarea și reînhumarea victimelor poloneze. Această muncă a început în sfârșit în aprilie, dar a fost lentă.

Ca răspuns la opoziția președintelui ales față de aderarea Ucrainei la NATO și UE, Zelenski i-a spus lui Nawrocki că „dacă Ucraina nu își are locul nicăieri, atunci există un risc ridicat ca, imediat după Ucraina, Rusia să se afle la granița cu Polonia”.

Aproximativ 1,5 milioane de ucraineni locuiesc acum în Polonia, refugiați de război, dar și migranți economici care au venit înainte. Aceștia au fost primiți cu căldură la început, dar, deoarece războiul se prelungește de mai bine de trei ani, există acum nemulțumiri deschise, a declarat Olena Babakova, o cercetătoare în domeniul migrației cu sediul la Varșovia.

În timpul campaniei, Nawrocki a susținut o lege care ar oferi polonezilor acces prioritar la asistență medicală, înscriere la școală și beneficii plătite. „Polonezii nu pot fi tratați mai rău în propria țară decât imigranții”, a spus Nawrocki.

Ucraina nu este singura țară care ascultă cu atenție ce are de spus Nawrocki despre trecut. El le-a spus alegătorilor că „germanii mă vor vedea ca pe un partener în problemele economice, dar și ca pe un concurent dur în a cere ceea ce ni se cuvine”.

Polonia este unul dintre cei mai mari beneficiari ai fondurilor UE; Germania, cea mai mare și mai bogată țară a blocului comunitar, este cel mai mare contribuitor la bugetul comun.

Nawrocki, însă, dorește ca Germania să plătească despăgubiri pentru crimele de război naziste, inclusiv pentru moartea a 6 milioane de polonezi, dintre care 3 milioane evrei polonezi, restul fiind în mare parte creștini.

În 2022, guvernul Lege și Justiție a cerut oficial 1,3 trilioane de dolari drept despăgubiri pentru distrugerile cauzate în timpul ocupației naziste. Despăgubirile germane au contribuit la generarea de voturi pentru partidul Lege și Justiție, care a susținut candidatura prezidențială a lui Nawrocki, deși acesta nu este membru de partid. Sondajele au constatat că majoritatea polonezilor susțin ideea ca Germania să plătească pentru ceea ce a făcut acum 80 de ani.

Aliați ai dreptei radicale?

În primul tur al alegerilor prezidențiale, pe locul trei s-a clasat Slawomir Mentzen, contabil fiscal și producător de bere devenit politician, cu 1,7 milioane de urmăritori pe TikTok. El este liderul partidului libertarian Confederație și susține granițele închise și taxele reduse.

Locul patru i-a revenit lui Grzegorz Braun, un fost parlamentar de dreapta radicală care susține revenirea monarhiei poloneze și și-a exprimat deschis opiniile antisemite; a dus un stingător la aprinderea unei menorah în Parlament și a numit Hanuka „o sărbătoare satanică”. Împreună, Mentzen și Braun au primit 21,15% din voturi. În turul doi, conform sondajelor la ieșirea din urne, majoritatea voturilor i-au revenit lui Nawrocki.

Braun le-a prezentat atât lui Nawrocki, cât și rivalului său o listă de întrebări, în esență cerințe politice, pentru a evalua cum ar trebui să voteze susținătorii săi.

Nawrocki a răspuns, promițând să nu trimită niciodată trupe poloneze pentru a apăra Ucraina. El a criticat orice comemorare a liderului naționalist ucrainean Stepan Bandera, considerat criminal de război în Polonia, și a spus că susține legislația partidului Lege și Justiție care interzice „banderismul”, alături de nazism, fascism și comunism, fiind considerată delict pedepsit cu trei ani de închisoare.

Conform site-ului web „Notes from Poland” în limba engleză, „Nawrocki nu a răspuns în mod specific la întrebările lui Braun despre evrei, dar a spus că «va apăra renumele Poloniei și al polonezilor împotriva tuturor atacurilor dezgustătoare ale unor oameni precum [Jan] Grabowski, [Jan] Gross și [Barbara] Engelking»”.

Ultimii trei sunt cercetători polonezi specializați în Holocaust care au publicat cercetări despre rolul pe care polonezii l-au jucat în crimele împotriva evreilor în timpul și după cel de-al Doilea Război Mondial.

Când era director al Muzeului celui de-al Doilea Război Mondial, Nawrocki a modificat exponatele pentru a-i evidenția pe polonezii care au rezistat ocupației germane și s-au sacrificat pentru a-i proteja pe evrei de exterminare.

Modificările au dus la un proces. Noul director al muzeului, Rafal Wnuk, a declarat pentru The Washington Post că echipa sa a revizuit fiecare dintre cele 17 modificări făcute de Nawrocki, modificări care au făcut exponatele „mai patriotice, mai catolice, cu mai mulți eroi polonezi și mai mult martiriu”, a spus Wnuk. „Și mult mai mulți preoți.”

„Istoria este puterea soft a statului”, a spus Wnuk. Narațiunea lui Nawrocki „este că Occidentul ne-a trădat de multe ori, nu putem avea încredere în Europa de Vest. Doar în Polonia supraviețuiesc adevăratele valori ale Europei.”

Sursa: Rador Radio România