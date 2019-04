Eurodeputatul Iuliu Winkler consideră că birocraţia şi centralizarea au ajuns la ceea ce a numit "nişte exagerări de neînchipuit", precizând aceste chestiuni vor face parte din temele campaniei electorale a UDMR pentru Parlamentul European.

"Am ajuns să nu avem performanţă nici în domeniul utilizării fondurilor europene, tot din cauza birocraţiei. Am ajuns să fim nefuncţionali, ca administraţie, din cauza birocraţiei şi a centralizării. Am ajuns la nişte exagerări de neînchipuit, este înfiorător ceea ce se întâmplă. De aceea, unul dintre subiectele importante şi centrale ale UDMR în această campanie electorală va fi reducerea birocraţiei şi descentralizarea. Evident că descentralizarea merge mână în mână cu reducerea birocraţiei şi noi considerăm că acesta este un subiect electoral pentru Parlamentul European", a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă la Deva, europarlamentarul Iuliu Winkler (UDMR, PPE), relatează Agerpres.

Winkler a explicat că reducerea birocraţiei se poate face atât prin presiuni ale comunităţilor locale, dar şi prin regulamente obligatoriu de aplicat, elaborate de PE.

"Dacă de la Bruxelles se gândeşte un program descentralizat, adresat comunităţilor, dorim să interzicem guvernelor să aplice condiţionalităţi suplimentare, adică să complice, să birocratizeze ceva care degeaba pleacă simplu de la Bruxelles, dacă ajunge foarte complicat la Deva. Trebuie să scoatem din veriga aceasta, dintre Bruxelles şi Deva, cât mai mult Capitala, cât mai mult centralizarea, cât mai mult politica şi administraţia defectuoasă dâmboviţeană, şi trebuie să obţinem cât mai multă autonomie locală şi cât mai multe competenţe pentru regiunile şi pentru comunităţile noastre", a afirmat Iuliu Winkler, care candidează pentru un nou mandat în Parlamentul European.