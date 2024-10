Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat, luni, că mesajul său în cadrul Consiliului Afaceri Interne de joi va fi ca Bulgaria și România să fie admise în Schengen și cu frontierele terestre până la finalul acestui an.

Oficialul european a subliniat că cele două state au depus toate eforturile în acest scop, scrie Novini (Bulgaria). Johansson a participat la dezbaterile privind viitorul Schengen, în prima zi a noii sesiuni plenare a Parlamentului European, transmite Agenția BTA.

Discuțiile au fost provocate de decizia Germaniei de a reintroduce controalele la granițele sale terestre cu Franța, Polonia, Cehia, Austria și Elveția. „Sunt mândră că trăiesc în spațiul Schengen. 450 de milioane de oameni din 29 de țări pot circula liber în Europa. Aproape 30% din populația Europei trăiește într-o regiune de frontieră. 50 de milioane de oameni locuiesc lângă o frontieră internă pe o rază de 20 de kilometri, de aceea libera circulație este de o importanță primordială pentru cetățenii noștri și o măsură precum cea impusă de Germania trebuie să fie temporară și reprezintă o măsură de ultimă instanță”, a precizat Ylva Johansson.

Potrivit acesteia, cooperarea polițienească și schimbul de informații sunt extrem de importante în lupta împotriva criminalității organizate. „Am consolidat Schengen în ultimii cinci ani. Am început aceste reforme la nivel politic. Am dorit să trecem de la management administrativ la conducere politică și asumarea responsabilității politice. La începutul mandatului meu, am văzut multă improvizație. Nu este nimic în neregulă cu aceasta, însă coordonarea este o abordare mult mai bună", a remarcat comisarul european.

Johansson a menționat că un control la frontierele interne ar trebui aplicat doar în ultimă instanță, temporar și strict proporțional, să îndeplinească cerințele de securitate internă, să fie impus în condiții clare, altfel sunt subminate fundamentele liberei circulații. „Nimeni nu dorește să stea la cozi lungi la granițe. Nu dorim să stopăm afacerile, turiștii, cetățenii. Alternativele la controlul la frontierele interne sunt patrularea în comun, acțiuni comune ale poliției pentru a avea un impact minim asupra traficului transfrontalier. Avem nevoie pentru a asigura libera circulație în viitor", a declarat Ylva Johansson. Potrivit acesteia, sunt necesare trei lucruri - protecția frontierelor externe, utilizarea noului cod și aplicarea integrală a pactului privind migrația și azilul.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA