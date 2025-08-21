Potrivit unor informații, în jur de 10 state europene sunt gata să trimită trupe în Ucraina în cadrul unor garanții de securitate pentru țară în eventualitatea unui acord de pace, scrie „The Telegraph” (Marea Britanie).

Citând persoane la curent cu subiectul, canalul Bloomberg a transmis că, marți, oficialii europeni au pus la punct un plan vizând trimiterea unor forțe multinaționale de „reasigurare” pentru a preveni o viitoare agresiune din partea Rusiei, iar acum acest plan așteaptă aprobarea lui Donald Trump.

Prima fază ar include niște trupe europene – printre care sute de soldați britanici și francezi – care să fie mobilizate în Ucraina departe de linia frontului pentru a ajuta la instruirea și la consolidarea personalului militar al țării.

Un stadiu ulterior al planului prevede un sprijin din partea SUA, care ar urma să contribuie prin schimbul de informații, prin supravegherea frontierelor, prin livrări de armament și, eventual, prin apărare antiaeriană.

Efectivul total și rolul pe care forțele europene îl vor avea sunt aspecte rămase încă neclare, dar detaliile ar urma să fie stabilite în zilele următoare.

Trump a exclus marți prezența unor trupe americane în teren după eventuala semnare a unui acord de pace, el sugerând în schimb că Statele Unite sunt pregătite să ofere sprijin în privința apărării aeriene, menit să asigure supravegherea spațiului aerian ucrainean.

„În privința securității, ei vor să mobilizeze oameni în teren”, a declarat Trump pe canalul Fox News, referindu-se la Europa. „Noi vrem să îi ajutăm cu anumite lucruri – probabil, pe cale aeriană, pentru că nimeni nu dispune de o aparatură ca a noastră”.

Amploarea sprijinului SUA rămâne încă neclară, dar oficialii europeni se așteaptă cel puțin ca Washingtonul să difuzeze informații și să furnizeze armament prin intermediul partenerilor europeni, a mai transmis Bloomberg.

Sursa: Rador Radio România