Zeci de mii de protestatari au demonstrat duminică la Praga și în alte orașe din Republica Cehă în sprijinul președintelui ceh Petr Pavel, care s-a ciocnit cu liderul partidului de coaliție CARS, aflat la guvernare, ministrul de Externe Petr Macinka.

Tensiunile au apărut după ce șeful statului ceh a respins nominalizarea președintelui de onoare al partidului CARS, Filip Turek, la funcția de ministru al mediului, relatează „Euronews” (Italia).

Marți, Pavel a anunțat, într-o conferință de presă extraordinară, că a primit două mesaje text în timpul nopții, prin intermediul consilierului său, pe care le-a considerat extrem de grave și o tentativă de șantaj.

Președintele a respins nominalizarea lui Filip Turek ca ministru deoarece, potrivit presei cehe, trecutul politicianului este plin de semne de întrebare. Printre altele, acesta a publicat postări online considerate rasiste și xenofobe și a fost ținta unor critici publice aprinse.

Petr Macinka a negat acuzațiile președintelui, spunând că este vorba doar de o dispută politică. El a susținut că președintele și-a depășit atribuțiile și a încălcat Constituția, refuzând să-l nominalizeze pe Turek. Macinka a declarat în cadrul programului de dezbateri de duminică de la televiziunea publică cehă că Pavel a devenit liderul opoziției și că coaliția îl va trata ca atare.

Macinka și-a reiterat declarația anterioară, conform căreia va propune ca Republica Cehă să fie reprezentată la următorul summit NATO de către prim-ministru, și nu de către președinte, așa cum ne-am obișnuit. „Președintele este obișnuit ca guvernul să execute în timp ce el fluieră. Poate că a crezut că va continua. Dacă se comportă ca un președinte al opoziției, contrar programului actual al guvernului, va trebui să se obișnuiască cu faptul că și noi vom comunica cu el ca opoziție”, a declarat ministrul de externe la televizor.

Opoziția cehă a criticat dur poziția lui Macinka și a cerut demiterea sa din guvern, o cerere respinsă de prim-ministrul Andrej Babis. Babis nu a adoptat în mod deschis o poziție pe această temă, deși a declarat că nu va comunica cu președintele așa cum a făcut-o Macinka.

Pavel a anunțat că se va întâlni cu prim-ministrul ceh miercuri dimineață pentru a discuta problema.

Protestele de duminică au fost promovate de ONG-ul Million Moments for Democracy. La începutul demonstrațiilor, președintele asociației, Mikulás Minár, a anunțat că demonstrații în masă vor avea loc în peste 20 de orașe, pe lângă Praga.

La Praga, protestatarii au umplut complet istorica Piață a Orașului Vechi, străzile laterale și jumătatea inferioară a Pieței Wenceslas din apropiere. Petiția asociației în sprijinul lui Petr Pavel – „Suntem alături de președinte” – a fost rapid semnată de peste 600.000 de persoane.

„Dacă numărul semnatarilor ajunge la un milion, asociația va organiza o nouă demonstrație în sprijinul lui Pavel în cea mai mare piață publică din Praga, Letna”, a subliniat Santa Claus Minaret.

Pavel a răspuns la demonstrațiile de duminică într-un comunicat.

Pavel a adăugat că are un mare respect pentru toți acei oameni „care nu sunt indiferenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor și își simt responsabilitatea” pentru starea țării. „Îi respect pe toți cei care sunt dispuși să contribuie la apărarea decenței, dreptății, solidarității și respectului reciproc”, a declarat președintele ceh.

