Sute de oameni s-au adunat în mai multe orașe europene importante pentru a participa la protestele împotriva președintelui, organizate inițial în Statele Unite, scrie „Jornal Económico” (Portugalia) sub semnătura lui Antônio Freitas de Souza.

Protestele, la care au participat îndeosebi cetățeni americani care locuiesc în străinătate, au coincis cu demonstrațiile „No Kings” organizate în Statele Unite, care au atras mulțimi considerabile la Washington și în alte orașe americane.

Câteva sute de oameni au scandat la Madrid sloganuri și au ridicat pancarte la protestul organizat de Democrats Abroad.

La Helsinki, un protestatar a afirmat, citat fiind de Euronews: „mulți dintre prietenii mei europeni pur și simplu nu vor vizita Statele Unite acum pentru că sunt îngrijorați de ceea ce s-ar putea întâmpla”. Și a adăugat: „Cred că SUA s-au poziționat foarte, foarte prost pe scena mondială și cred că acest lucru se datorează administrației Trump”. Unele pancarte afirmau „No Kings”, „Fără regi, fără oligarhi, fără fascism” și „Fără regi - cu excepția lui Bad Bunny”. Altele îi cereau lui Trump să abandoneze „idila” cu Vladimir Putin.

Sute de oameni s-au adunat în centrul Parisului în sprijinul mișcării. Demonstrații similare au avut loc și la Berlin, Lisabona și Roma, printre alte orașe. La Lisabona, un bărbat care ținea o pancartă pro-Trump s-a certat cu persoane care participau la un protest organizat de cetățeni americani care locuiesc în Portugalia.

Belinda Mullinix, o expatriată americană la Paris, care s-a îmbrăcat în Statuia Libertății, a declarat că este „foarte îngrijorată de oamenii care au fost luați de lângă familiile lor, familii sfâșiate de această chestie ilegală ICE [plan de expulzare a imigranților], este foarte îngrijorător pentru mine”.

Aceasta este a treia mobilizare în masă de la revenirea lui Trump la Casa Albă și are loc pe fondul unei paralizări a administrației care nu numai că a închis programe și servicii federale, dar pune, de asemenea, la încercare echilibrul. Executivul s-a confruntat cu Congresul și cu tribunalele într-un mod despre care organizatorii protestelor (peste 2.600 în SUA) avertizează că reprezintă o alunecare spre autoritarism.

Demonstrațiile au fost etichetate de Partidul Republican al președintelui drept mitinguride „Ură față de America”. Trump însuși a fost absent de la Washington, deplasându-se la casa sa de la Mar-a-Lago, Florida.

Deși protestele anterioare din acest an - împotriva reducerilor de buget ale lui Elon Musk din primăvara aceasta și a paradei militare a lui Trump din luna iunie - au atras mulțimi de persoane, organizatorii spun că reușesc să unească opoziția.

Principalii democrați, precum liderul Senatului Chuck Schumer și senatorul independent Bernie Sanders, s-au alăturat la ceea ce organizatorii consideră a fi un antidot la adresa acțiunilor lui Trump, de la reprimarea libertății de exprimare de către administrație până la raidurile sale militare împotriva imigranților.

