Zelenski spune că ar putea fi forțată să aleagă între „pierderea demnității” și „riscul de a pierde un partener cheie”.

Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a avertizat că țara ar putea fi nevoită să ia o decizie critică și dureroasă, pe fondul presiunilor crescânde din partea Washingtonului de a accepta un nou plan susținut de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Într-un discurs televizat de zece minute adresat națiunii, filmat în stradă, la fel ca la începutul războiului, el a descris momentul actual ca fiind „unul dintre cele mai dificile” din istoria Ucrainei de când Rusia a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022. Fără a numi direct Statele Unite, Zelenski a indicat că Ucraina riscă o ruptură cu cel mai important aliat al său dacă refuză propunerea, spunând că țara ar putea fi forțată să aleagă între „pierderea demnității” și „riscul de a pierde un partener cheie”.

Kievul va prezenta propriile „variante” și va continua să pledeze pentru o soluție care să protejeze suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. „Voi prezenta argumente, voi convinge, voi propune alternative”, a subliniat Zelenski, amintind cum Ucraina a sfidat așteptările și a rezistat ofensivei Rusiei încă din primele zile ale conflictului. „Nu am trădat Ucraina atunci, nu o vom face nici acum.” Declarațiile lui Zelenski subliniază tensiunile crescânde cu privire la direcția războiului și viitorul sprijinului occidental, pe măsură ce presiunea diplomatică se intensifică pentru a aduce conflictul la un final negociat.