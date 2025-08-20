Președintele Volodimir Zelenski a declarat că, în cadrul întâlnirilor de luni de la Casa Albă, nu au fost luate decizii inacceptabile pentru Ucraina, iar discuțiile dintre parteneri au fost substanțiale, informează agenția RBC (Ucraina).

La întrebarea jurnaliștilor dacă în cadrul întâlnirii de la Casa Albă au fost propuse soluții inacceptabile pentru Ucraina privind încheierea războiului ruso-ucrainean, Zelenski a răspuns: „Este o discuție, un dialog cu partenerii. Fiecare dintre noi are propriile argumente. Nu au existat decizii inacceptabile. Cred că fiecare dintre noi și-a făcut treaba”.

Volodimir Zelenski a comentat și faptul că, în incinta Casei Albe, a fost afișată o hartă cu linia actuală a frontului din Ucraina. Președintele a subliniat că a insistat asupra fiecărui procent de teritoriu ocupat. „Pe hartă, am arătat situația de pe câmpul de luptă partenerilor americani. Cine controlează cu adevărat pe câmpul de luptă, pe pământul nostru, în teritoriile temporar ocupate”, a explicat Volodimir Zelenski.

Anterior, Donald Trump a declarat că garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi oferite de țările europene în coordonare cu SUA și că se discută despre un model similar cu articolul 5 din Tratatul NATO, dar fără ca Ucraina să devină membru al Alianței.

Potrivit „Financial Times”, Ucraina se angajează, în schimbul garanțiilor și sprijinului financiar din partea partenerilor europeni, să achiziționeze armament și echipamente în valoare de 100 de miliarde de dolari și să semneze un acord în domeniul dronelor în valoare de 50 de miliarde de dolari. Zelenski a confirmat aceste informații la conferința de presă organizată la Casa Albă.

Unul dintre principalele rezultate ale întâlnirii a fost inițierea pregătirii unei întrevederi bilaterale între Zelenski și dictatorul rus, Vladimir Putin. Ulterior, ar urma să aibă loc un summit trilateral cu participarea lui Trump. Zelenski a precizat că „Putin a propus acest format”. „Eu sunt de acord, sunt pregătit și nu voi impune condiții preliminare”, a accentuat președintele Ucrainei.

Zelenski a adăugat că este dispus să discute cu liderul de la Kremlin inclusiv chestiuni teritoriale.

