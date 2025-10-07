Cinci civili au murit după ce, în nouă regiuni din Ucraina, Moscova a lansat peste 50 de rachete balistice și aproximativ 500 de drone, scrie „The Independent” (Marea Britanie).

Volodimir Zelenski a afirmat că lumea nu a avut o reală reacție după atacul „deliberat și deschis” al Moscovei în Lviv, un oraș din Ucraina.

„Acum, înainte de venirea iernii, Rusia încearcă în mod clar să ne distrugă infrastructura civilă – rețeaua de gaze, generatoarele și transformatoarele de energie", a spus el cu ocazia obișnuitei sale alocuțiuni din timpul nopții.

„Reacție egală cu zero din partea lumii. Vom lupta, astfel încât lumea să nu rămână tăcută și până când Rusia simte riposta”, a mai spus Zelenski.

Cel puțin cinci civili au murit după ce, peste noapte, Rusia a lansat în Ucraina drone, rachete și bombe teleghidate – un atac major care, potrivit oficialilor din țară, a vizat infrastructura civilă.

Duminică dimineață, Zelenski a declarat că Moscova a lansat peste 50 de rachete balistice și aproximativ 500 de drone în nouă regiuni de pe teritoriul Ucrainei.

Polonia a anunțat că, duminică dimineață, a trimis o serie de avioane ca să-și asigure securitatea spațiului său aerian după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra Ucrainei, iar oficialii ucraineni au anunțat că o ploaie de rachete și drone s-a abătut asupra regiunii Lvivului, din apropierea frontierei cu Polonia.

Luni, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că, în recentele atacuri lansate de armată asupra infrastructurii ruse, au fost folosite rachete produse în țară.

„Este important de înțeles că, în ultimele zile, Ucraina a folosit exclusiv produse ucrainene, și nu doar drone”, a spus el la o conferință de presă din Kiev atunci când a fost întrebat dacă Ucraina a lansat asupra obiectivelor rusești noile sale rachete Flamingo cu rază lungă de acțiune. Și, judecând după atacuri, cred că oamenilor le este clar unde au fost folosite dronele și unde nu au fost folosite".

Zelenski a mai adăugat că aprovizionarea Ucrainei cu armament de proveniență americană nu a fost afectată de blocajul survenit în guvernul de la Washington.

Kremlinul caută să îl împiedice pe Trump să trimită în Ucraina rachete Tomahawk

Kremlinul încearcă să împiedice Statele Unite să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, astfel încât acesta să-și poată păstra arsenalul deținut de Rusia în spatele frontului, afirmă Institutul pentru Studiul Războiului, cu sediul la Washington.

„Forțele ucrainene pot lansa atacuri cu drone cu rază lungă pe o suprafață semnificativă din spatele frontului Rusiei, dar încărcătura dronelor e limitată și nu poate distruge obiective speciale”, a mai subliniat institutul.

Potrivit aceleiași surse, capacitatea Ucrainei de a putea lansa „atacuri cu rachete în spatele frontului Rusiei i-ar permite să afecteze serios – dacă nu chiar să și distrugă – importante obiective militare din Rusia, precum fabrica de drone Shahed din Ielabuga, în Republica Tatarstan, sau baza aeriană Engels-2 din regiunea Saratov, de unde Rusia își scoate bombardierele strategice care lansează rachete de croazieră în Ucraina”.

Același institut estimează că varianta rachetelor Tomahawk cu rază de 2500 km ar putea lovi cel puțin 1945 de obiective rusești, iar cea cu rază de 1600 km ar putea lovi cel puțin 1655 de asemenea obiective.

„Atacând niște zone vulnerabile din spatele frontului, care susțin operațiunile Rusiei, Ucraina ar putea slăbi semnificativ evoluția forțelor ruse pe linia întâi”, subliniază același institut.

Sursa: Rador Radio România