Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a susținut că „principiul fundamental, care a asigurat o Europă pașnică mai mult decât oricând în istorie, trebuie respectat”, iar frontierele nu trebuie să fie schimbate prin forță.

Vorbind printr-o transmisie video în deschiderea reuniunii parlamentare la nivel înalt din cadrul Platformei Crimeea, organizată în Suedia, el a avertizat că, dacă acest principiu „nu mai funcționează în Europa, atunci unde ar mai putea funcționa?”, scrie „The Guadian” (Marea Britanie).

Referindu-se la tratativele de la Geneva organizate la sfârșitul săptămânii trecute, el a spus că Ucraina „conlucrează îndeaproape cu Statele Unite, cu partenerii europeni și cu mulți, mulți alții pentru a defini o serie de pași care pot pune capăt războiului Rusiei împotriva noastră... și care să ofere o securitate reală”.

El a mai spus că președintele rus, Vladimir Putin, dorește să obțină „recunoașterea legală a lucrurilor pe care ni le-a furat, încălcând astfel principiul integrității teritoriale și al suveranității”.

El a dat o înaltă apreciere tratativelor cu SUA, afirmând că s-a convenit asupra unor aspecte „extrem de delicate” vizând eliberarea prizonierilor ucraineni de război și a copiilor răpiți de Rusia, dar a subliniat că „pentru a se ajunge la o pace reală, este nevoie de mai mult”.

„Noi toți continuăm să conlucrăm cu partenerii, și în special cu Statele Unite, căutând niște compromisuri care să ne întărească, și nicidecum să ne slăbească, continuând totodată să explicăm cât de periculos este să pretinzi că agresiunea este ceva peste care, pur și simplu, se poate trece și se poate merge mai departe”.

El le-a cerut liderilor „să nu rămână niște observatori pasivi ai istoriei” și „să nu rămână tăcuți”, ci să apere principiile-cheie ale unei păci postbelice în Europa, și anume, că „frontierele nu pot fi schimbate cu forța, criminalii de război nu trebuie să scape de pedeapsa justiției, iar agresorul trebuie să plătească scump pentru războiul provocat”.

Subliniind acest ultim punct de vedere, el a spus că „tocmai de aceea, deciziile pe tema activelor rusești sunt esențiale”, el cerându-le totodată participanților „să sprijine aceste decizii și să-și mențină presiunile asupra Rusiei”.

Sursa: Rador Radio România