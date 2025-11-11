Președintele ucrainean Zelenski a declarat că Rusia testează integritatea aliaților europeni din cadrul NATO prin încălcări ale spațiului aerian cu drone și simte o „slăbiciune”, inclusiv teama de o agravare a războiului, notează „Newsweek” (SUA).

Aliații europeni acuză Rusia că poartă împotriva lor o campanie armată diversificată, în care se înscriu încălcări ale spațiului aerian, dar și acțiuni de sabotaj, atacuri informatice, campanii de dezinformare și multe altele. Kremlinul neagă existența unui asemenea război, inclusiv încălcările spațiului aerian, și acuză aliații NATO că ar vrea să lanseze un conflict.

În cadrul NATO există discuții legate de gradul de forță al ripostei împotriva Rusiei. Unii afirmă că Rusia reacționează numai în fața forței. Dar alții se tem că o reacție prea dură ar avea consecințe catastrofale în cazul izbucnirii unui război total între cele două tabere, ambele utilate cu armament nuclear.

„Pentru Rusia, orice ripostă de ordin intelectual – or, acestea sunt cele proiectate de Europa – este considerată o slăbiciune”, a subliniat Zelenski într-un mesaj postat pe portalul X.

„Slăbiciunea nu duce la dialog cu Rusia", a continuat Zelenski. „Pentru ruși, asta e pur și simplu slăbiciune or, asta înseamnă că ei își pot impune propriile argumente. Asta se întâmplă. Așadar, răspunsul la întrebarea ce înseamnă aceste încălcări ale spațiului aerian european din diverse țări e următorul: sunt teste. Teste la adresa Europei, o testare a reacției sale. Toate atacurile cu drone ale lui Putin sunt teste pentru a vedea cam care ar fi riposta lor. Un test și în privința unei eventuale riposte a Americii în fața actualei amenințări la adresa membrilor europeni ai NATO. Nu iese fum fără foc, iar eu cred că toate aceste tentative sunt un pericol pentru integritatea Europei".

Rusia afirmă că o victorie a Ucrainei în război este „cea mai mare iluzie”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat Ucraina și pe europeni că blochează tratativele de pace menite să pună capăt războiului.

„Sunt incitați în toate felurile de europenii care cred că Ucraina poate câștiga războiul și își poate apăra interesele pe căi militare”, a declarat Peskov luni, la o conferință de presă ținută în limba rusă și difuzată de TASS, agenția de presă a statului rus.

„Este cea mai mare iluzie pe care și-o poate face și o poate crede regimul de la Kiev. Situația de pe front demonstrează contrariul”.

El a mai spus că Kremlinul „ar dori ca acest conflict să se încheie cât mai curând posibil", dar a adăugat: „Or, acesta nu se poate încheia decât dacă Rusia își atinge obiectivele pe care și le-a propus chiar de la început”.

Rusia dorește recunoașterea teritoriilor ucrainene cucerite, înclusiv Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, plus alte pretenții – neutralitatea Ucrainei, asta însemnând neaderarea la NATO și nicio prezență a forțelor sale pe teritoriul ucrainean, demilitarizarea și drepturi mai mari pentru rușii care trăiesc acolo.

Ucraina afirmă că Rusia încearcă să elimine suveranitatea ucraineană și identitatea sa națională printr-un război de cucerire ilegal de tip imperialist, și are ambiții similare și în alte locuri din spațiul post-sovietic, precum țările baltice și cele din Balcani.

Președintele Putin „trebuie să demonstreze că el este cel care domină”

Tot pe portalul X, Zelenski a mai notat că președintele rus, Vladimir Putin, „e pus în încurcătură atunci când vine vorba despre succesele reale de pe câmpul de luptă”.

„În ceea ce îl privește, situația arată mai mult a blocaj. De ce? Pentru că nouă ne este foarte greu, dar noi suntem acasă și apărăm ce este al nostru. Societatea apără, armata apără, întregul stat se apără în fața acestui atac", a spus Zelenski.

„Situația lui este diferită. În primul rând, el a radicalizat opinia publică pe această temă prin informații. În al doilea rând, el a promis niște obiective pe care nu le-a atins, așa că trebuie să arate cam ce a câștigat”.

Liderul ucrainean a mai spus că Putin „trebuie să arate că domină".

„El vrea să găsească niște operațiuni pe care să le poată prezenta în fața societății drept succese”, a mai spus Zelenski.

„Or, astea ar fi dronele sau vreun atac asupra instalațiilor energetice de la noi sau vreun atac informatic împotriva Germaniei sau împotriva Regatului Unit sau un atac asupra alegerilor, a alegerilor politice, în decursul unor scrutinuri din unele țări unde reprezentanții extremei-dreapta ar putea veni la putere și care, să zicem, sunt mai apropiați ideologic de Putin cel din ziua de azi".

Zelenski a mai adăugat: „E un război diversificat. Este exact așa. E un război diversificat prin Europa, iar Ucraina plătește cel mai scump pentru el, întrucât războiul ‘fizic’ se duce pe teritoriul nostru”.

Sursa: Rador Radio România