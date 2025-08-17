Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat duminică, la o conferință de presă la Bruxelles, pentru mai multă transparență în privința „garanțiilor de securitate” care ar putea fi incluse într-un acord de pace, transmite CNN.

„Ceea ce a spus președintele Trump despre garanțiile de securitate este mult mai important pentru mine decât opinia lui Putin. Putin nu ne va oferi nicio garanție de securitate”, a declarat Zelenski, aflat alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Liderul ucrainean a enumerat mai multe necunoscute privind un astfel de aranjament: „Dacă vor exista trupe pe teren, dacă va exista protecție ca în alte țări, în aer, știți la ce mă refer. Vrem cu adevărat un răspuns la aceste întrebări pentru a înțelege ce înseamnă garanțiile de securitate.”

Ulterior, Zelenski i-a mulțumit Ursulei von der Leyen pentru sprijinul european, scriind pe X: „Am convenit asupra necesității unui armistițiu pentru pașii diplomatici următori, a unor garanții de securitate eficiente pentru Ucraina și a menținerii presiunii prin sancțiuni asupra Rusiei pentru a-i limita potențialul viitor.”

Declarațiile vin după ce emisarul american Steve Witkoff a afirmat la CNN că Vladimir Putin ar fi acceptat ca Ucraina să beneficieze de o clauză de apărare colectivă, similară Articolului 5 al NATO, în cadrul unui posibil acord de pace. Această formulă ar fi un compromis între cererea Rusiei ca Ucraina să nu adere niciodată la NATO și nevoia Kievului de protecție reală.

Până acum, președintele american Donald Trump s-a arătat reticent față de apelurile repetate ale Kievului privind garanțiile de securitate, însă noile discuții par să fi schimbat dinamica negocierilor.

Sursa: News.ro