Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat viitoarele sale întâlniri cu reprezentanții președintelui american Donald Trump pentru a pune capăt războiului, informează agenția ANSA (Italia).

„Ne pregătim pentru întâlniri cu partea americană și cu prietenii noștri europeni în zilele următoare. Berlinul va găzdui numeroase evenimente”, a declarat liderul ucrainean în discursul său televizat de seară, citat de „Ukrainska Pravda”.

„Va avea loc o informare susținută de secretarul Umerov (șeful Consiliului Național de Apărare și Securitate al Ucrainei) și de echipa noastră de negociatori cu privire la întâlnirile deja organizate. Generalul Hnatov și reprezentanții sectorului de apărare și securitate ucrainean vor lucra la detaliile garanțiilor de securitate pentru Ucraina și ucraineni. În același timp, oficialii guvernului ucrainean continuă discuțiile cu Statele Unite și Europa privind redresarea și dezvoltarea reală a Ucrainei după război”, a spus Zelenski. „Dar mai presus de toate”, a continuat liderul ucrainean, „mă voi întâlni cu trimișii președintelui Trump și vor exista, de asemenea, întâlniri cu partenerii noștri europeni, cu mulți lideri, cu privire la fundamentele păcii: un acord politic pentru a pune capăt războiului”.

„Lucrăm pentru a asigura o pace demnă pentru Ucraina și pentru a obține garanții: o garanție, mai presus de toate, că Rusia nu se va întoarce în Ucraina pentru o a treia invazie. Le mulțumesc tuturor partenerilor care ne ajută, care ajută Ucraina. Și în aceste zile la Berlin, vom lucra cât mai activ și constructiv posibil cu oricine poate readuce cu adevărat acordul la condiții normale”, a concluzionat Zelenski, citat de „Ukrainska Pravda”.

