„Dacă nu stăm pe loc, el va avansa mai departe”, îl citează agenția italiană ANSA pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Aceasta nu este doar speculație inactivă, amenințarea este reală.

Scopul final al lui Putin este de a reînvia Imperiul Rus și de a recuceri teritoriile aflate în prezent sub protecția NATO. Având în vedere toate acestea, cred că situația ar putea escalada într-un război mondial”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu pentru CBS. „Nu va exista un loc sigur, nu va exista un loc sigur pentru nimeni”, a adăugat președintele Ucrainei.

În același interviu, Zelenski l-a invitat pe omologul său american, Donald Trump, să viziteze Ucraina pentru a constata devastările și „pentru a vedea oamenii, civilii, războinicii, femeile, copiii și spitalele distruse sau morții”. „Veniți, vedeți și apoi mergem mai departe cu un plan pentru a pune capăt războiului”, a adăugat Zelenski.

Trump a spus că atacul Rusiei asupra orașului ucrainean Sumî, care a ucis cel puțin 34 de persoane, a fost „un lucru oribil”. „Cred că a fost groaznic. Și mi s-a spus că au comis o greșeală. Dar cred că este un lucru oribil. Cred că întregul război este un lucru oribil”, a spus liderul american la bordul Air Force One, în timpul călătoriei sale de întoarcere la Washington.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că Rusia lovește „doar ținte militare” în Ucraina, a doua zi după bombardarea orașului Sumî. „Pot doar să repet și să vă reamintesc declarațiile repetate atât ale președintelui nostru, cât și ale reprezentanților noștri militari, conform cărora atacurile noastre militare sunt exclusiv împotriva țintelor militare și cvasi-militare”, a spus purtătorul de cuvânt rus.

Peskov a mai spus că întâlnirea de vineri la Sankt Petersburg dintre președintele rus Vladimir Putin și trimisul american Steve Witkoff a fost „utilă”, dar nu a existat nicio discuție despre posibila întâlnire a lui Putin cu Trump.

Ministerul rus al Apărării a declarat că atacul cu rachete de duminică de la Sumî a vizat o întâlnire a oficialilor ucraineni și că „60 de militari” au fost uciși. Ministerul acuză Kievul că continuă „să folosească populația ucraineană ca scut uman, organizând evenimente cu participarea personalului militar în centrul unui oraș dens populat”, relatează „Ria Novosti”.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Urgență statal, Oleg Strelka, a precizat că s-a înșelat cu privire la numărul copiilor morți în Sumî, care rămâne doi și nu șapte. „Au fost multe mass-media acolo, am dat mai multe interviuri. Într-unul am făcut o greșeală și am spus șapte, apoi mi-am cerut scuze și am cerut să corectez. În prezent, avem doi copii morți”. Bilanțul precedent furnizat de Strelka însuși a fost de șapte copii morți dintr-un total de 34 de victime și 119 răniți, inclusiv 15 copii.

Potrivit Procuraturii Generale a Ucrainei, forțele ruse au ucis un total de 618 de copii de la începutul invaziei la 24 februarie 2022, în timp ce 1.884 au fost răniți. „Peste 2.500 de copii au suferit în Ucraina ca urmare a agresiunii armate pe scară largă a Rusiei. Până în dimineața zilei de 14 aprilie 2025, potrivit informațiilor oficiale ale procurorilor pentru minori, 618 copii au fost uciși și peste 1.884 au suferit răni de gravități diferite”, se arată în declarație.

Până la 100.000 de soldați ucraineni și 13.000 de civili au fost uciși de forțele ruse de la începutul războiului, a raportat televiziunea CBS într-un interviu cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit CBS, de la începutul războiului au avut loc 1.700 de atacuri asupra școlilor, peste 600 de copii au fost uciși, 780 de spitale și clinici au fost atacate, 13.000 de civili au fost uciși. Și până la 100.000 de soldați ucraineni au fost uciși.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat „șocat” de atacul Rusiei de la Sumî. „Atacul, care a avut loc în Duminica Floriilor și la începutul Săptămânii Mari, este o continuare a unor acte similare împotriva orașelor ucrainene din ultimele săptămâni, atacuri care au dus la victime civile și distrugeri”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Guterres, Stephane Dujarric.

„Nu știu ce a fost” la Sumî, „dar rușii nu au făcut 'o greșeală' când au decis să invadeze Ucraina, încălcând orice regulă de drept internațional: atunci când se duce un război și se declanșează atacuri de acest gen, se pot întâmpla greșeli, dar sunt inacceptabile, pentru că fac parte dintr-o strategie de ansamblu, a existat întotdeauna un atac împotriva Ucrainei. Și chiar dacă ar fi vrut să bombardeze o altă parte, tot ar fi fost parte din agresiune”, a comentat Antonio Tajani afirmația făcută de Donald Trump, care a spus că știe că în masacrul de la Sumî a fost „o greșeală”. „Ucraina a spus că este dispusă să înfrunte un dialog, mi se pare că Rusia nu vrea să se angajeze în acest dialog, dacă va continua să atace, și vrea să prelungească un război pe care l-a provocat, pentru că războiul a fost provocat de Rusia. Deci, ceea ce s-a întâmplat duminică este inacceptabil, pentru că face parte dintr-o agresiune inacceptabilă împotriva unei țări libere și independente”, a subliniat Tajani. „Când ataci, faci și greșeli, intenționat sau nu, dar adevărul este că populația civilă ucraineană plătește un preț foarte mare pentru că Rusia nu vrea să răspundă pozitiv tuturor apelurilor, inclusiv celui al Statelor Unite”, a mai menționat Tajani.

„Cine vrea ca crimele să se încheie în Ucraina, trebuie să pună presiune maximă asupra Rusiei”, a spus Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, la Luxemburg, făcând aluzie la cuvintele lui Donald Trump. „Într-o lună de armistițiu fără condiții acceptat de Ucraina, dar nu de Rusia, am văzut civili uciși”, a adăugat Kallas, precizând că este nevoie de mai multe ajutoare militare pentru a permite Kievului să se apere. „Inițiativa mea privind munițiile este finalizată pe două treimi”.

„UE aprobă acum sancțiuni dure pentru a sufoca economia rusă și cred că SUA, care s-au implicat atât de mult pentru armistițiu, ar trebui să adopte sancțiuni similare, care sunt pregătite, pentru a-l forța pe Putin să se prezinte la masa păcii”, a spus Jean-Noël Barrot, ministrul francez pentru Europa și Afaceri Externe.

Sursa: Rador Radio România