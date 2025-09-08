După ce a respins invitația liderului rus de a se duce la Moscova, Volodimir Zelenski i-a cerut lui Vladimir Putin să vină la Kiev pentru tratative prin care să se pună capăt războiului provocat de el, scrie „Newsweek” (SUA).

Președintele rus a spus că nu s-ar duce nicăieri ca să discute cu omologul său ucrainean, deși el a dat de înțeles că ar opta mai degrabă pentru o întâlnire la Moscova.

Dar într-un inetrviu acordat canalului ABC News, președintele ucrainean a respins această posibilitate, afirmând că el „nu se poate duce în capitala acestui terorist”.

Iuri Boieciko, președintele organizației Speranță pentru Ucraina, care sprijină comunitățile de pe linia frontului, a declarat pentru Newsweek că invitația lui Putin nu e decât o mișcare strategică menită să-l manipuleze pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, care pledează pentru o întrevedere între cei doi lideri.

De ce contează evenimentul

Declarațiile lui Zelenski survin într-un moment când perspectivele unor negocieri cu Putin, menite să pună capăt războiului, continuă să rămână îndepărtate, în pofida insistențelor lui Trump din luna august, când a spus că, pentru el, o întrevedere între cei doi lideri rămâne o prioritate.

Ce ar fi de știut

Vineri, cu ocazia Forumului Economic din Est de la Vladivostok, Putin a declarat că nu intenționează să se deplaseze pentru a se întâlni cu Zelenski, dar ar fi dispus să se întâlnească cu Zelenski la Moscova.

El a spus că „este gata” pentru o asemenea întâlnire și că Moscova ar oferi măsurile de securitate necesare în vederea unui astfel de eveniment.

Totuși, când a fost întrebat despre această perspectivă, Zelenski a râs și a dat din cap, afirmând pe canalul ABC că el nu poate vizita Moscova într-un moment când țara sa se confruntă cu bombardamentele cu rachete ordonate zilnic de Putin.

Trump s-a întâlnit cu Putin la Anchorage, în Alaska, pe data de 15 august, el făcând dintr-o întâlnire trilaterală între liderii din SUA, Rusia și Ucraina principalul obiectiv al întrevederii sale.

Trump a mai spus că o întâlnire bilaterală, între Putin și Zelenski, ar putea avea loc după ce liderul ucrainean va veni la Casa Albă.

Dar, pe canalul ABC, Zelenski a spus că oferta lui Putin este menită „să amâne întrevederea”, iar Putin „se joacă” cu Statele Unite.

Boieciko, de la Speranță pentru Ucraina, a declarat pentru Newsweek că insistența, cu care Putin pledează pentru o întâlnire la Moscova cu Zelenski, este o mișcare strategică menită să-l manipuleze pe Trump, să îndepărteze criticile aduse Rusiei și să exploateze disperarea cu care Administrația SUA dorește să demonstreze un progress în procesul tratativelor de pace.

„Președintele ucrainean nu se va deplasa niciodată la Moscova ca să se întâlnească cu Putin din cauza unor temeri legate de securitate, or Putin știe asta”, a mai spus Boieciko.

Putin va continua să le spună oficialilor de la Casa Albă că este gata să se întâlnească cu Zelenski la Moscova, astfel încât Trump să fie mulțumit și să creadă că întâlnirea lui din Alaska ar fi avut un rezultat, iar vina ar putea trece astfel de la Putin la Zelenski, a mai adăugat el.

Ce spun oamenii

Președintele rus Vladimir Putin: „Partea ucraineană dorește o întâlnire și o propune. Eu răspund: ‘Sunt gata. Vă rog să veniți. Vă vom oferi cu siguranță condițiile de lucru și de securitate'".

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe canalul ABC: „El (Putin) poate veni la Kiev... Eu nu mă pot duce la Moscova când țara mea e atacată de rachete, e sub atac în fiecare zi. Nu mă pot duce în capitala acestui terorist”.

Iuri Boieciko, de la Speranță pentru Ucraina: „Putin și-a dat seama că Administrația Trump este pusă la colț, fiind gata să accepte orice propunere absurdă din partea Kremlinului, numai ca să distragă atenția de la eforturile sale de pace eșuate”.

Ce mai urmează

În pofida pledoariei lui Trump în sprijinul unei întâlniri, săptămâna aceasta, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că este „clar” că o întrevedere bilaterală între Putin și Zelenski nu va avea loc.

Săptămâna aceasta, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a declarat că șapte țări – Austria, Vaticanul, Elveția, Turcia și trei state din Golful Persic – sunt dispuse să găzduiască niște tratative de pace la care Zelenski ar putea participa.

Sursa: Rador Radio România