Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat marți Rusia că folosește negocierile privind Ucraina pentru a încerca să „slăbească sancțiunile” împotriva Moscovei, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Acuzația președintelui ucrainean vine în contextul în care trimisul american, Steve Witkoff, și ginerele lui Donald Trump urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin în capitala Rusiei.

„Serviciile de informații ucrainene vor împărtăși cu partenerii lor informațiile pe care le deținem despre adevăratele intenții ale Rusiei și încercările acesteia de a folosi eforturile diplomatice ca acoperire pentru a slăbi sancțiunile și a bloca decizii colective europene importante”, a declarat Zelenski pe Telegram.

Liderul ucrainean, care se află marți în Irlanda, a declarat că a primit personal o „informare detaliată” de la membrii delegației ucrainene care au participat la negocierile de duminică din Florida cu reprezentanții SUA privind elaborarea unui acord pentru a pune capăt războiului dintre Kiev și Moscova.

Europenii speră că administrația Trump, suspectată de prea multă indulgență față de Vladimir Putin, nu va sacrifica Ucraina, considerată un bastion împotriva ambițiilor rusești.

„Diplomații noștri lucrează activ cu toți partenerii pentru a se asigura că țările europene și alți membri ai Coaliției de voință sunt implicați în mod semnificativ în procesul decizional”, a declarat Zelenski marți.

Sursa: Rador Radio România