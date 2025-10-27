Volodimir Zelenski continuă să insiste cerându-le liderilor europeni să ofere Ucrainei arme cu rază lungă de acțiune pentru a ataca ținte militare și rafinării de petrol de pe teritoriul rusesc, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).

Cererea președintelui ucrainean a dominat o mare parte a reuniunii „Willing”, organizată vineri la Londra de premierul britanic Keir Starmer. Zelenski nu a digerat încă eșecul vizitei sale la Washington, pe 16 octombrie. După ezitările obișnuite, Donald Trump a refuzat să-i vândă rachetele mortale Tomahawk, capabile să lovească până la 2.000 de kilometri. „Dar și alte țări europene au arme cu rază lungă de acțiune, inclusiv Tomahawks, și discutăm cu ele”, a declarat Zelenski alaltăieri la Bruxelles, unde a participat la Consiliul European.

Conform zvonurilor, ucraineanul se referea în esență la două țări: Germania, care deține rachete Taurus, și Regatul Unit, care, potrivit celor mai fiabile estimări, are în jur de șaptezeci de rachete Tomahawk „operaționale”, adică gata de utilizare.

Londra a trimis deja un număr limitat de rachete „Storm Shadow”, lansatoare cu rază lungă de acțiune deja folosite de ucraineni, însă Zelenski i-ar fi cerut și lui Starmer rachetele Tomahawk. Prim-ministrul britanic, însă, nu poate decide singur, dintr-un motiv foarte simplu: rachetele sunt de fabricație americană și, prin urmare, înainte de a putea fi predate Ucrainei și apoi utilizate pentru a viza ținte din Rusia, necesită aprobarea Casei Albe.

Discuțiile pe axa Kiev-Washington-Londra sunt în plină desfășurare, cu sprijinul secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a ajuns și el la Londra după ce s-a întors de la o întâlnire față în față cu Trump în Biroul Oval.

Starmer însuși a insistat asupra chestiunii armelor cu rază lungă de acțiune, îndemnând țările europene, în special Germania, să țină cont de cerințele lui Zelenski. Cei 26 de lideri ai coaliției, majoritatea conectați online, inclusiv premierul italian Giorgia Meloni, au asigurat că nu își vor slăbi sprijinul pentru rezistența ucraineană. Emmanuel Macron, care a expediat deja rachetele cu rază lungă de acțiune „Scalp”, a anunțat expedierea avioanelor de vânătoare Mirage și a altor rachete de apărare aeriană Aster, produse de o societate mixtă din care face parte și compania italiană Leonardo.

În timpul întâlnirii au mai fost a abordate și alte două probleme cruciale. În primul rând, sancțiunile SUA asupra Rosneft și Lukoil, care produc aproximativ jumătate din exporturile de țiței ale Rusiei. Macron a rezumat opinia împărtășită de aproape toată lumea: „Sancțiunile americane reprezintă în mod clar un punct de cotitură” și „ar trebui să aibă un impact semnificativ asupra surselor de finanțare pentru războiul rusesc”.

Dezamăgirea a fost exprimată însă de decizia Consiliului European de joi, 23 octombrie, de a amâna până în decembrie posibila decizie privind finanțarea armatei ucrainene prin dezghețarea rezervelor monetare rusești, în valoare de aproximativ 140 de miliarde de euro, depuse în Belgia.

Starmer și Zelenski au făcut presiuni asupra partenerilor lor europeni pentru a accelera cât mai mult posibil lucrurile. Încă o dată timpul se dovedește a fi un factor crucial atât pentru operațiunile militare, cât și pentru deschiderea terenului pentru negocieri. Ceasul Kievului ticăie mai repede decât cel al Europei. Zelenski a avertizat că Putin „desfășoară o campanie teroristă împotriva instalațiilor energetice, deoarece vrea să folosească frigul iernii ca instrument de tortură și presiune asupra poporului ucrainean”.

La Londra, Zelenski s-a întâlnit și cu regele Carol al III-lea. Apoi, așa cum făcuse deja la Bruxelles, a repetat la nesfârșit: trebuie să acționăm rapid pe toate fronturile. Sancțiuni, rachete cu rază lungă de acțiune, stocuri rusești. Și până și armele americane, achiziționate cu bani europeni prin NATO, sosesc prea încet.

