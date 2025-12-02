Este cea mai întunecată perioadă pentru conducerea lui Volodimir Zelenski de la invazia rusă din 2022, iar Europa trebuie să îl sprijine cât mai mult posibil, constată „La Repubblica” (Italia).

Din acest motiv, președintele ucrainean, în urma scandalurilor de corupție din centrul guvernului său, a mers luni la Paris pentru a se întâlni cu Emmanuel Macron. Odată cu reluarea negocierilor dintre SUA și Ucraina în Florida, Europa vrea să se îndepărteze de rolul marginal impus de Trump și Putin și să-și unească forțele cu Zelenski, în numele „unei păci juste și durabile”. Pentru că soarta Kievului și cea a Bătrânului Continent sunt strâns legate.

Sosirea lui Zelenski la Paris a fost întâmpinată cu un interviu elocvent acordat de ministrul francez de externe, Joël-Noël Barrot, în „Tribune Dimanche”: „Este o legendă a rezistenței țării sale; are tot dreptul să o conducă spre pace. Îl vom primi cu brațele deschise pe Zelenski pentru a avansa negocierile; pacea este la îndemână, cu condiția ca Putin să abandoneze speranța de a reconstrui Imperiul Sovietic, începând cu subjugarea Ucrainei. Trebuie să accepte armistițiul sau să se resemneze să expună Rusia la noi sancțiuni care îi vor afecta economia, precum și la un sprijin european sporit pentru Kiev”.

Europa formează, de asemenea, un front unit pentru a evita să dea semne de slăbiciune în fața americanilor și rușilor, în ciuda refrenului președintelui ungar Orban („Ucraina trebuie să revină la statutul de stat tampon”). Nu este o coincidență faptul că, duminică, Zelenski a sunat-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen („ne coordonăm îndeaproape cu Bruxelles-ul pentru a ne consolida rezistența împotriva atacurilor rusești asupra energiei și infrastructurii”), pe președintele finlandez Stubb (un prieten al lui Trump) și pe secretarul general al NATO, Mark Rutte: „Acestea sunt zile importante; multe se pot schimba. Pozițiile noastre comune vor fi extrem de eficiente”. Prim-ministrul britanic Starmer a vorbit, de asemenea, cu Rutte: „Am discutat despre următoarele acțiuni ale țărilor voluntare”, a relatat Downing Street.

