Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat o vizită intensă la Roma, descrisă de presa europeană ca una dintre cele mai importante deplasări diplomatice ale sale din ultimele luni.

Vizita vine într-un moment în care negocierile internaționale privind încetarea războiului intră într-o fază decisivă. Ea a inclus întrevederi cu premierul italian Giorgia Meloni, discuții tehnice cu negociatorii ucraineni și o audiență cu Papa Leon al XVI-lea la Castel Gandolfo, un program încărcat care arată presiunea tot mai mare asupra Kievului de a-și consolida alianțele și de a-și pregăti poziția la eventuale tratative de pace.

Meloni și Zelenski își reafirmă pozițiile asupra negocierilor

Potrivit relatării „La Repubblica”, întâlnirea dintre Zelenski și Giorgia Meloni a avut loc într-o atmosferă „calmă, dar tensionată”, pe fondul discuțiilor tot mai insistente la nivel internațional privind scenarii de pace. Premierul italian a reiterat sprijinul necondiționat al Italiei pentru integritatea teritorială a Ucrainei, subliniind că Roma nu va susține nicio formulă de negociere care ar obliga Kievul la concesii teritoriale.

Pentru Zelenski, vizita a avut și un rol intern: o parte a echipei sale de negociatori l-a însoțit la Roma pentru consultări tehnice și pentru a prezenta Italiei stadiul discuțiilor purtate cu Statele Unite și alte capitale europene. Președintele ucrainean a folosit ocazia pentru a-și reafirma legitimitatea democratică, declarând într-un interviu acordat cotidianului italian că este „mereu pregătit pentru alegeri”, respingând astfel criticile unor lideri occidentali privind lipsa unui scrutin în timpul războiului.

Teme discutate cu Papa la Castel Gandolfo: pacea, prizonierii și copiii deportați

Unul dintre cele mai așteptate momente ale vizitei a fost întâlnirea cu Papa Leon al XVI-lea, desfășurată la Castel Gandolfo. Vaticanul, subliniază La Repubblica, încearcă să revină în rolul de mediator moral în conflict, iar discuțiile au vizat trei teme majore: perspectivele unui proces de pace, eliberarea prizonierilor și repatrierea copiilor ucraineni deportați în Rusia.

Zelenski a cerut sprijinul Sfântului Părinte pentru accelerarea mecanismelor de identificare și recuperare a copiilor dispăruți, în timp ce Papa a reafirmat că Vaticanul este pregătit să susțină orice inițiativă umanitară credibilă. Vizita a fost descrisă drept „caldă, dar realistă”, Papa evitând să formuleze recomandări politice directe, însă reiterând mesajul că pacea nu poate fi construită pe injustiție sau forță.

Kievul sub presiunea negocierilor globale

Evenimentul diplomatic se desfășoară pe fondul tensiunilor tot mai pronunțate dintre Europa și Statele Unite în privința modului de abordare a războiului. Washingtonul insistă asupra unui proces rapid de negociere, în timp ce principalele capitale europene — Roma inclusiv — sunt tot mai reticente față de ideea unei soluții care ar implica cedări teritoriale. În acest context, vizita lui Zelenski în Italia este interpretată ca o încercare de a consolida frontul european și de a se asigura că poziția Kievului nu este izolată în fața presiunilor americane.

Pentru Zelenski, Roma a reprezentat totodată un spațiu sigur pentru reafirmarea unei imagini politice stabile, într-un moment în care adversarii săi externi contestă legitimitatea conducerii ucrainene, iar propaganda rusă încearcă să proiecteze aparența unui Occident obosit și divizat.

Un semnal strategic către Europa și către lume

Presa italiană subliniază că președintele ucrainean nu a venit doar să ceară sprijin militar sau diplomatic, ci să transmită un mesaj simbolic: Ucraina rămâne ancorată ferm în familia europeană, iar orice proces de pace trebuie discutat cu Europa la masă, nu peste capul său. Italia, aflată în ultimele luni într-o poziție mai vizibilă pe scena diplomatică, pare să fi oferit lui Zelenski exact cadrul necesar pentru acest mesaj.

Vizita lui Volodimir Zelenski la Roma a fost un moment de reconfigurare diplomatică într-o etapă critică a războiului. Întâlnirile de la Palatul Chigi și Castel Gandolfo au evidențiat atât fragilitatea momentului, cât și determinarea Ucrainei de a-și păstra vocea în centrul discuțiilor privind viitorul său. Italia s-a poziționat, prin această vizită, ca un interlocutor european esențial, în timp ce Vaticanul redevine un actor moral în eforturile pentru o pace justă.

