Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că situația pe câmpul de luptă este destul de dificilă, în acest moment, în special în zona de est a Ucrainei, unde Rusia suferă pierderi semnificative, informează agenția de știri RBC.

Într-un interviu acordat presei poloneze, președintele a subliniat că, în momentul de față, situația pe câmpul de luptă este destul de schimbătoare: sunt sate pe care Rusia le distruge, care trec din mâinile militarilor ucraineni la inamic și invers. Cea mai dificilă situație este în est, unde, potrivit lui Zelenski, există o mare concentrare de trupe și echipamente rusești.

Cu toate acestea, rușii au suferit pierderi grele în această zonă a frontului. „Bineînțeles că, pentru a ne captura, au nevoie de mult mai mulți oameni, altfel nu pot face nimic. Evident că armele și tehnologia vin în ajutor, datorită progreselor noastre tehnologice, îi reținem est, unde este foarte dificil, dar nu este suficient sprijin și, mai presus de toate, nu este doar o chestiune de oameni”, a remarcat Zelenski.

Președintele a menționat că există brigăzi care sunt echipate cu arme în proporție de 60-70%, iar „ceva pentru aceste brigăzi este încă în proces de livrare și ceva nu ajunge sub nicio formă”. La urma urmei, au existat multe procese de încetinire în ultimul an. În special, din cauza deciziilor lente ale Congresului SUA de la începutul anului 2024, care au condus la faptul că ucrainenii s-au apărat cu mai puține arme și cu mai puține persoane. „Dar Federația Rusă a suferit pierderi grele, rușii au pierdut inițiativa în direcția Harkiv, operațiunea lor a fost oprită de armata noastră. Așa cum au vrut să ocupe marele nostru oraș Sumi din nord, unde am lansat contramăsuri prin regiunea Kursk. Am reușit să ocupăm barierele corespunzătoare și, de șase luni, trupele noastre sunt staționate acolo, lucru care a dus războiul înapoi în Federația Rusă și a creat o zonă tampon între statele noastre - pe teritoriul Federației Ruse”, a explicat Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a declarat că, în momentul de față, Ucraina luptă cu un grup bine echipat de ruși în est. „Rușii nu se descurcă atât de bine, din moment ce au început să atragă alte țări în acest război. Vedem 12.000 de soldați nord-coreeni care au venit în Ucraina să lupte împotriva noastră - 4.000 au fost distruși. Au suferit pierderi grele. Pe o singură direcție - Kursk - Rusia a pierdut 30.000-35.000. Evident, avem și noi pierderi. Evident că, atunci când ai răniți și uciși, trebuie să antrenezi oameni și să completezi. Este o provocare, iar acest lucru este clar”, a subliniat Zelenski.

Sursa: Rador Radio România