Temându-se că Moscova și Washingtonul ar putea obține un acord de pace în detrimentul Ucrainei, în timpul întâlnirii lor din 15 august din Alaska, Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că va respinge orice cedare teritorială către Rusia.

Sâmbătă, 9 august, Volodimir Zelenski a respins orice cedare de teritoriu către Rusia pentru a obține pacea. Președintele ucrainean se teme de un acord în detrimentul țării sale la summitul programat vineri dintre Vladimir Putin și Donald Trump, scrie „France 24” (Franța).

Liderii rus și american urmează să se întâlnească în Alaska pe 15 august, ca parte a eforturilor lui Donald Trump de a găsi o soluție la invazia Rusiei în Ucraina începută în 2022. Întâlnirea mult așteptată va avea loc fără Volodimir Zelenski, care a cerut în repetate rânduri să aibă un cuvânt de spus.

„Orice decizie care ar fi luată împotriva noastră, orice decizie care ar fi luată fără Ucraina, ar fi o decizie împotriva păcii”, a avertizat președintele ucrainean pe rețelele de socializare, adăugând că „ucrainenii nu își vor ceda pământul ocupanților”.

Armata rusă ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Întâlnire crucială între Londra și Washington

Într-o conversație telefonică de sâmbătă cu premierul britanic, Keir Starmer, Volodimir Zelenski și-a îndemnat aliații europeni să ia „măsuri clare” pentru a defini o abordare comună. Dar și aceștia sunt excluși de la negocieri.

Ministrul britanic de externe, David Lammy, și vicepreședintele american, JD Vance, vor găzdui însă sâmbăta aceasta o întâlnire „crucială” a consilierilor pe securitate națională europeni și americani, a anunțat biroul premierului Keir Starmer.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat, de asemenea, că a discutat sâmbătă despre „situația diplomatică” din jurul Ucrainei cu omologul său francez, Emmanuel Macron, înaintea summitului dintre Vladimir Putin și Donald Trump programat vineri.

„Am făcut schimb de opinii cu privire la situația diplomatică”, a arătat Zelenski pe Telegram, adăugând că „este foarte important ca rușii să nu mai reușească să înșele pe nimeni din nou”.

„Schimburi de teritorii în beneficiul fiecăruia”

Însă potrivit președintelui american, o soluționare a războiului va include concesii teritoriale. Întrebat despre acest lucru vineri, cu puțin timp înainte de anunțarea summitului, Donald Trump a spus că „vor exista schimburi de teritorii în beneficiul fiecăruia”, fără a da mai multe detalii.

„Vorbim despre un teritoriu pe care luptele fac ravagii de mai bine de trei ani și jumătate (...) este complicat”, a adăugat el la Casa Albă, alături de liderii azer și armean, care tocmai semnaseră un acord de pace.

Donald Trump, care a promis în repetate rânduri că va pune capăt conflictului din Ucraina, a vorbit de mai multe ori la telefon cu omologul său rus în ultimele luni, dar nu s-a întâlnit încă personal cu el de la revenirea la Casa Albă, pe 20 ianuarie.

Vladimir Putin nu a mai pus piciorul pe pământ american din 2015, sub președinția lui Barack Obama.

În această etapă, Moscova cere Ucrainei să cedeze patru regiuni parțial ocupate (Donețk, Lugansk, Zaporijia și Herson), pe lângă Crimeea anexată în 2014, și să renunțe la livrările de arme occidentale și la orice aderare la NATO.

Cerințe inacceptabile pentru Kiev, care dorește retragerea trupelor rusești de pe teritoriul său și garanții de securitate occidentale, inclusiv continuarea livrărilor de arme și desfășurarea unui contingent european, lucru căruia Rusia i se opune.

Ciocnirile și atacurile mortale continuă

După mai bine de trei ani de lupte, pozițiile ucrainene și ruse rămân ireconciliabile. Pe teren, ciocnirile și atacurile mortale continuă, iar armata rusă continuă să avanseze în est împotriva unui adversar cu trupe mai puțin numeroase și mai puțin bine echipate.

Sâmbătă, Ministerul rus al Apărării a revendicat ocuparea localității Iablonivka din regiunea industrială și minieră Donețk, (est), unde au loc majoritatea luptelor.

Forțele ruse, care și-au accelerat progresele în ultimele luni, amenință în prezent două fortărețe ucrainene importante din Donbas, Kupiansk și Kostiantinivka, precum și orașul Pokrovsk, un centru logistic cheie pentru trupele Kievului.

În regiunea Donețk, patru persoane au fost ucise sâmbătă în bombardmente rusești și alte două în regiunea Herson (sud), au anunțat autoritățile locale. Aceste atacuri au rănit, de asemenea, aproximativ douăzeci de persoane.

Confruntată cu înaintarea rusească, Ucraina a ordonat vineri seară noi evacuări forțate ale familiilor cu copii din est. Această măsură afectează aproximativ douăzeci de localități, după o inițiativă similară de la sfârșitul lunii iulie.

Sursa: Rador Radio România