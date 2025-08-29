Rusia a mobilizat „până la 100.000” de militari lângă orașul Pokrovsk, un centru logistic cheie pentru armata ucraineană din estul țării, a declarat vineri președintele Volodimir Zelenski, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Situația din zona Pokrovsk „este extrem de îngrijorătoare astăzi”, deoarece Rusia a desfășurat „până la 100.000 de soldați acolo”, a declarat Zelenski pentru presă.

În orice caz, armata rusă „pregătește acțiuni ofensive”, a adăugat el.

Acest oraș, cu o populație de circa 60.000 de locuitori înainte de război, este un important centru logistic pentru forțele ucrainene, situat la intersecția mai multor drumuri din regiune.

Trupele ruse se apropie de luni de zile de Pokrovsk din trei direcții și se află acum la mai puțin de cinci kilometri distanță.

Săptămâna trecută, Zelenski a declarat că Moscova desfășura unități în partea ocupată a regiunii Zaporojie, în sudul Ucrainei, în vederea pregătirii unei potențiale ofensive.

Armata rusă, care ocupă 20% din teritoriul ucrainean, avansează lent în estul Ucrainei de mai bine de doi ani, însă avansul pe teren s-a accelerat recent. Ea a pătruns în regiunea Dnipropetrovsk (centru-est) pentru prima dată de la începutul invaziei în Ucraina, în februarie 2022.

Zelenski a declarat totodată vineri că speră ca programul prin care țările europene vor cumpăra echipamente militare americane și apoi le vor furniza Kievului „va funcționa mai rapid”.

„Vrem ca acest (program) să funcționeze. Vrem să funcționeze puțin mai repede”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă.

Germania, Belgia, țările scandinave și Canada ar urma să contribuie la program cu câteva sute de milioane de euro, a mai spus el.