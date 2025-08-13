Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și un grup de lideri europeni au început miercuri după-amiază reuniunea online cu președintele american Donald Trump, încercând să-l determine pe acesta din urmă să susțină interesele Ucrainei.

Vineri, preșeedintele Donald Trump se va întâlni în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin, eveniment care le provoacă aliaților europeni ai Ucrainei temeri că ar putea conduce la concesii teritoriale față de Rusia, relatează agenția DPA.

„Voi vorbi în curând cu lideri europeni. Sunt oameni formidabili care doresc să vadă un acord încheiat” pentru încetarea războiului în Ucraina, a scris Trump pe rețeaua de socializare Truth Social înaintea acestei întâlniri, care urmează unei reuniuni separate tot prin videoconferință pe care au avut-o grupul de lideri europeni ce discută acum cu Trump.

Cancelarul german Friedrich Merz a avut inițiativa organizării acestor videoconferințe, la care participă șefii de stat sau de guvern din Franța, Regatul Unit, Italia, Polonia și Finlanda, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, secretarul general al NATO, Mark Rutte, precum și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Sursa: Agerpres

