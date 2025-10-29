Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina are nevoie de sprijin financiar european pentru a continua lupta împotriva forțelor rusești încă doi sau trei ani, scrie „France 24” (Franța).

Ucraina va avea nevoie de sprijin financiar european „încă doi sau trei ani” pentru a contracara invazia rusească, a declarat Volodimir Zelenski marți, 28 octombrie. Președintele ucrainean făcea referire la o propunere a Comisiei Europene de a debloca treptat activele rusești înghețate pentru a finanța efortul de război ucrainean.

„Am subliniat din nou acest punct în fața tuturor liderilor europeni. Le-am spus că nu vom lupta timp de decenii, ci că trebuie să demonstrați că, o anumită perioadă de timp, veți putea oferi un sprijin financiar stabil Ucrainei”, a declarat liderul ucrainean în timpul unui briefing aflat sub embargou până marți. „Și de aceea au în minte acest program - doi sau trei ani. Războiul s-ar putea termina mai devreme, dar vor fi necesari bani pentru reconstrucție”, a adăugat el.

În ce privește utilizarea activelor rusești, liderii europeni reuniți joi la Bruxelles au făcut un prim pas timid, solicitând Comisiei să exploreze modalități de finanțare a Ucrainei în următorii doi ani, lăsând deschisă posibilitatea de a acorda un împrumut bazat pe aceste active.

Imobilizate din cauza sancțiunilor occidentale, aceste active reprezintă aproximativ 210 miliarde de euro.

Zelenski speră că Trump va face presiuni asupra lui Xi

Această propunere va fi pe ordinea de zi a summitului european din decembrie, amânând efectiv cele mai dificile compromisuri. Este formulată în termeni vagi din cauza rezervelor din partea Belgiei, unde se află cea mai mare parte a fondurilor.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, Kievul are nevoie de un sprijin „stabil” și pe termen lung, deoarece „nu știm dacă Putin va relua sau nu agresiunea după sfârșitul acestui război”.

De asemenea, el speră că Donald Trump va face presiuni asupra lui Xi Jinping pentru a reduce sprijinul Beijingului pentru Moscova și importurile sale de hidrocarburi rusești, în timpul întâlnirii programate joi între liderii american și chinez.

„Acesta ar putea fi unul dintre gesturile sale puternice (ale lui Trump), mai ales dacă, după aceste sancțiuni decisive, China este gata să-și reducă importurile” din Rusia, a declarat Volodimir Zelenski, referindu-se la sancțiunile impuse săptămâna trecută de Washington împotriva a două mari grupuri petroliere rusești.

Presiunea militară a Rusiei asupra Pokrovsk

Pe front, armata rusă, mai numeroasă, continuă să câștige teren în anumite sectoare, în ciuda pierderilor mari și fără a realiza încă un progres major. Prioritatea Kremlinului rămâne capturarea regiunii Donețk din estul Ucrainei.

În ultimele zile, a crescut presiunea asupra orașului Pokrovsk, o fortăreață regională pe care forțele ruse încearcă să o cucerească de luni de zile.

Volodimir Zelenski a declarat că aproximativ 200 de soldați ruși se află în prezent în oraș, „principala țintă a rușilor”. Duminică seara, el declarase deja că în oraș și în suburbiile sale au loc „lupte aprige”.

Sursa: Rador Radio România