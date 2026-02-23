Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, continuă să transmită un mesaj ferm de sfidare și susține că Ucraina va încheia războiul victorioasă.

Volodimir Zelenski spune că s-a opus ferm plătirii prețului pentru un acord de încetare a focului cerut de președintele Vladimir Putin, de a se retrage dintr-un teritoriu strategic pe care Rusia nu a reușit să-l cucerească în ciuda sacrificării a zeci de mii de soldați.

Putin - susține Zelenski - a început deja al Treilea Război Mondial, iar singurul răspuns a fost o presiune militară și economică intensă pentru a-l forța să se retragă.

„Cred că Putin l-a început deja (al III-lea Război Mondial - n.r.). Întrebarea este cât teritoriu va putea cuceri și cum poate fi oprit ... Rusia vrea să impună lumii un mod de viață diferit și să schimbe viețile pe care oamenii și le-au ales.”

Dar ce se întâmplă cu cererea Rusiei ca Ucraina să predea cele 20% din regiunea estică Donețk pe care încă le deține - o linie de orașe pe care Ucraina le numește „orașe-fortăreață” - precum și mai mult teren în regiunile sudice Herson și Zaporijia?

Întrebat într-un interviu acordat BBC dacă nu este o cerere rezonabilă dacă produce un armistițiu, Zelenski a spu că vede lucrurile diferit:

"Nu le privesc doar ca pe terenuri. Le văd ca pe un abandon - slăbirea pozițiilor noastre, abandonarea a sute de mii de oameni care locuiesc acolo. Așa văd eu lucrurile. Și sunt sigur că această «retragere» ar diviza societatea noastră.”

Pe Putin, asta "probabil l-ar satisface pentru o vreme... are nevoie de o pauză... dar odată ce își va reveni, partenerii noștri europeni spun că ar putea dura trei până la cinci ani. În opinia mea, și-ar putea reveni în cel mult câțiva ani. Unde s-ar duce în continuare? Nu știm, dar faptul că ar dori să continue [războiul] este un fapt.”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat în ajunul celor mai recente discuții de încetare a focului de la Geneva că „Ucraina ar trebui să vină rapid la masa negocierilor”.



El continuă să pună presiune mai mult asupra Ucrainei decât asupra Rusiei.



Diplomații occidentali au indicat încă de vara trecută că Trump este de acord cu Putin. Concesiile teritoriale din partea Ucrainei către Rusia sunt cheia armistițiului dorit de Trump, ideal înainte de vară.

Mulți analiști consideră, de asemenea, că Ucraina nu poate câștiga războiul și, fără a face concesii Moscovei, îl va pierde.



"Vom pierde? Bineînțeles că nu, pentru că luptăm pentru independența Ucrainei", e replica lui Zelenski.



"Cred că oprirea lui Putin astăzi și împiedicarea lui să ocupe Ucraina este o victorie pentru întreaga lume. Pentru că Putin nu se va opri la Ucraina.”

Nu vorbim de Trump, ci de America

Întrebat dacă în actualele condiții poate avea încredere în Trump în privința unor eventuale garanții de securitate, liderul de la Kiev a replicat:

"Nu este vorba doar de președintele Trump, vorbim despre America ... Vrem garanții pe 30 de ani, de exemplu. Elitele politice se vor schimba, liderii se vor schimba.”

Garanțiile de securitate "vor fi votate în Congres dintr-un motiv anume. Nu este vorba doar de președinți. Congresul este necesar. Pentru că președinții se schimbă, dar instituțiile rămân.”



Zelenski spune că aceste garanții de securitate ar trebui să fie puse în aplicare înainte de a putea lua în considerare o altă cerere a SUA - ca Ucraina să organizeze alegeri generale până în vară, reiterând un alt punct de discuție rusesc, conform căruia Zelenski este un președinte ilegitim. Trump nu a cerut alegeri în Rusia, unde Putin a devenit lider pentru prima dată în ultima zi a secolului al XX-lea.







