Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic, Keir Starmer, vor coprezida joi, la Palatul Élysée, o reuniune a țărilor care sprijină militar Ucraina, în prezența președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat luni președinția franceză.

Sprijinul pentru Ucraina nu slăbește în Europa. Volodimir Zelenski este așteptat joi la Paris pentru o reuniune a Coaliției de voință – aproximativ treizeci de țări, în principal europene, aliate cu Kievul – în timp ce eforturile Washingtonului de a pune capăt invaziei rusești în Ucraina par blocate, constată „France 24” (Franța).

Emmanuel Macron și premierul britanic, Keir Starmer, vor coprezida acest eveniment organizat la Palatul Élysée, a anunțat președinția franceză luni, 1 septembrie. Întâlnirea va avea loc dimineața, prin videoconferință pentru șefii de stat și de guvern care nu vor fi la Paris, a precizat Palatul Élysée.

După întâlnirea a șase dintre ei și Donald Trump, care a avut loc pe 18 august la Casa Albă, „vor discuta despre lucrările privind garanțiile de securitate pentru Ucraina desfășurate în ultimele săptămâni și vor evalua consecințele ce trebuie trase din atitudinea Rusiei, care persistă în a refuza pacea”.

Nicio mențiune despre Donald Trump

O sursă politică europeană a anunțat în această dimineață o întâlnire joi la Paris între Volodimir Zelenski și mai mulți „lideri europeni”. „O astfel de întâlnire este planificată” pentru a discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina „și pentru a impulsiona diplomația, deoarece rușii se eschivează din nou”, a declarat această sursă pentru AFP, sub condiția anonimatului.Participarea președintelui american, Donald Trump, la summitul de la Paris „nu este planificată în prezent”, a adăugat sursa. Nici Palatul Élysée nu a menționat acest lucru în declarația sa.

Eforturile diplomatice pentru a găsi o soluție la războiul din Ucraina s-au accelerat în ultimele săptămâni sub conducerea lui Donald Trump, care s-a întâlnit cu omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska în august, dar până acum nu au produs rezultate concrete.Ucraina acuză Rusia că trage de timp și că simulează dorința de a negocia pentru a se pregăti mai bine pentru noi atacuri. Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean și are avantaj pe front.

Rusia a lansat invazia la scară largă în Ucraina în februarie 2022, cel mai grav conflict armat din Europa de la al doilea război mondial încoace, soldat cu zeci, dacă nu sute de mii de morți în cele două țări.

Sursa: Rador Radio România